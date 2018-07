Fotos POLÉMICA. Marcelo Gallardo no ocultó su malestar por el frustrado pase de Olaza a River y criticó, sin mencionarlos, a los dirigentes de Boca.

30/07/2018 -

Luego de la victoria por 3 a 1 sobre Villa Dálmine, a Marcelo Gallardo, entrenador de River, le preguntaron sobre Lucas Olaza, lateral izquierdo de Talleres de Córdoba que estuvo en su radar pero que finalmente recalará en Boca, equipo que logró un permiso especial para incorporar al futbolista uruguayo en reemplazo del lesionado colombiano Frank Fabra.

En principio, el "Muñeco" intentó esquivar la consulta, pero no se aguantó y habló: "El contexto es raro siempre en nuestro fútbol. Hay cosas que pasan que están fuera de contexto y pasan. Yo tengo que enfocarme en lo nuestro".

"Es lo que estamos haciendo, con la energía de seguir comportándonos como corresponde, fuera y dentro de la cancha", se diferenció Gallardo, y agregó: "Seguiremos así porque creo que es el camino correcto. Este semestre luchamos contra la corriente, nos paramos y ganamos".

El entrenador también se refirió a la victoria sobre Villa Dálmine, que le permitió a River acceder a los octavos de final de la Copa Argentina.

"Me voy conforme porque este partido sirve mucho para lo que viene. No me iba a quedar con lo del fin de semana pasado, no era la realidad. Esto fue más real de lo que vamos a enfrentar: mucha intensidad y fricción, no dejan que tengas los tiempos para crear y desestabilizar con el juego. Está bien porque lo que viene va a ser así, la cosa va a estar en los esfuerzos pero también en la jerarquía y nosotros lo abrimos así al partido, lo que viene va a andar por ahí", explicó el "Muñeco".

Por último, habló de cara a la serie de octavos de final de Copa Livbertadores ante la "Academia".

"Vamos a llegar bien al partido con Racing. Hicimos una buena logística con los amistosos y también tuvimos estos dos partidos de Copa Argentina. Varios equipos grandes se quedaron afuera y nosotros no nos podíamos permitir eso", expresó Gallardo, que tiene muy en claro que el gran objetivo para el segundo semestre del año es la Copa Libertadores.