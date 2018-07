Fotos “Existen herramientas tecnológicas de fácil acceso para controlar la actividad de los menores en las redes”

30/07/2018 -

Las redes sociales son utilizadas por niños y adultos. Si bien es cierto que las mismas establecen un parámetro muy concreto acerca de la edad en la que se puede acceder, hay que tener en cuenta cómo llegan, en el caso de los niños, a tener acceso a una cuenta propia. Existen casos en los que el mismo familiar le genera una para los chicos, por eso hoy existen chicos de 8, 9 o 10 años que tienen su propia red y comparten su vida con otros. Y es ahí donde se genera el riesgo desde el punto de vista de la sociedad.

En 2013 nuestro país legisló la temática del grooming, la cual consigna que se reprimirá con una pena de 4 meses a 6 años, a todas aquellas personas que mediante cualquier tipo de canales electrónicos, digitales o telecomunicación, busque la captación de menores, con índole sexual.

Ahí hay que tener en cuenta y establecer los parámetros claros desde el punto de vista de la familia, porque están muy relacionados con la seguridad personal y de sus bienes.

Medidas de seguridad

Desde el punto de vista de la seguridad, existen herramientas tecnológicas para controlar a los miembros de la familia, sobre todo a los menores. Por ejemplo, hay un control parental, que son herramientas que tienen que ver con filtros y límites del acceso a los contenidos de los menores en las redes sociales. Se puede inclusive hacer una clasificación de la lista blanca (con sitios a los cuales los menores pueden acceder) y la lista negra (con los sitios que deben ser denegados).

Además se puede usar una herramienta con la selección de palabras. Por ejemplo, el menor ingresará al buscador y pondrá una determinada palabra, a la cual tendrá acceso si no tiene un filtro previamente puesto por el adulto. En este caso, pueden ser palabras obscenas, sitios prohibidos o de violencia.

También es importante el tema del horario. Es algo que un adulto puede limitar, y así evitaría que el niño esté usando las redes a deshoras de la noche, por ejemplo.

Todas estas aplicaciones de seguridad están disponibles en la web y cualquiera puede tener acceso.

Hay un tema fundamental, que es el del perfil en las redes. Mientras más barreras le pongamos a la gente extraña que quiera ingresar a nuestra red, será mucho mejor para el menor.

Cuántas veces nos preguntamos por qué ocurren estas cosas. Hay que tener en cuenta que en nuestro país este tipo de casos se ve a diario.

En Santiago no era muy común ver víctimas de delitos cibernéticos. Sin embargo, este último tiempo hemos tenido tantos casos desde el punto de vista de la seguridad, que obviamente nos han obligado a generar nuevas dependencias que tengan que ver con el tratamiento de este tipo de delitos, considerados nuevos.

Cómo actúan

Hay que considerar que detrás de este delito hay una banda, que son los pedófilos que se dedican a comercializar fotografías, videos, conversaciones. Los pedófilos son mayores que se hacen pasar por menores y utilizan las redes sociales para captarlos. Ellos se ponen al nivel del menor, se hacen pasar por un niño, por amigos hasta generar una cierta confianza. Es clave ahí la contención de los adultos. Este grupo de gente averigua a los niños todos los datos que quieren saber sobre él, sobre la familia y sobre los bienes que tienen, y ahí comienza el peligro, porque incluso saben en qué momento el niño está solo en su domicilio, si sale solo de su casa para ir a determinados lugares, y esto facilita el contacto. De ahí viene el delito que tiene que ver con la trata de personas, con el tráfico de niños y abusos sexuales. Es muy importante la contención y el diálogo, creo que tiene que ver con la concientización y la educación.

Muchas veces, lo que ocurre es que esta gente llega a lograr una determinada confianza para tener el material sexual que quiere tener, y además los bienes con los que cuenta. De esta manera pueden extorsionar. ¿De qué manera? Les dicen a los chicos que van a publicar las fotos y los videos de ellos en situaciones comprometedoras si no les dan a cambio dinero, joyas o cualquier cosa que les reditúe.

Hay que hablar con los chicos y explicarles todo. Hay que hacerles saber que hay ciertos rasgos característicos de estos perfiles que pueden llevarnos a determinar que son falsos o que realmente hay algo raro.

Las víctimas de estos casos no deben transferir dinero a ninguna cuenta bancaria, porque en definitiva, es gente de otros países, por lo general. No hay que pagar nada, no entregar elementos de valor, y hacer la denuncia rápidamente a la Policía.

Otros engaños

Hay otros delitos que tienen que ver con la defraudación. Por ejemplo, hay gente que elige a los niños para enviarles encuestas para un supuesto sorteo de juegos o celulares. La idea es que los chicos llenen un formulario o simplemente le pongan "Me gusta", y ellos ya consiguen así los datos personales o lo que les interesa obtener. Son buceadores de identidad. Hay que hablarle a los chicos y decirles que no contesten ningún tipo encuesta, que consulten a los padres ante cualquier duda..