Centurión: "Soy hincha fanático de Boca"

Fotos DECLARACIONES. Ricardo Centurión se refirió a sus fotos con armas de fuego: "Me jugaron en contra", dijo en el programa PH.

30/07/2018 -

Fiel a su estilo y sin tapujos, Ricardo Centurión dejó varias confesiones en su paso por el programa PH (Podemos Hablar) que se emite por Telefé. Reafirmó su amor por Boca, habló de las complicaciones del barrio en el que le tocó crecer, su relación con las drogas y también con las armas.

Uno de los primeros temas que debió tocar fue su fanatismo por el "Xeneize" en el comienzo del envío. "¿Sos hincha fanático del Club Atlético Boca Juniors?", le preguntó el conductor del programa. "Sí", respondió con una sonrisa en su rostro.

"Nací en una villa cerca de Avellaneda y eran muy pocas las posibilidades de ser futbolista. Lo veía muy lejos. Todo lo que veía normal eran armas, drogas y un montón de cosas que uno ve o escucha y debe callar. Perdí a mi papá muy joven y mi mamá se hizo cargo de tres hijos", relató sobre sus orígenes.

El atacante de 25 años volvió a repetir que ya no vuelve a su barrio: "Hoy no vuelvo porque ya no se puede. Pasas a ser un signo pesos para mucha gente. Me dolió en su momento. Hay mucha envidia de gente que por ahí no puede salir de ahí y le agarra esa cuota de envidia".

El futbolista que actualmente milita en Racing reconoció que se dio cuenta que el colegio "es muy importante" y contó que por el fútbol lo "dejó de lado". "Vos te mezclás con las personas de la villa y no tenés relación con otra gente. Sos discriminado y nadie apuesta a las condiciones que tenés", afirmó.

"Centu" habló de las polémicas fotos con armas que figuran en su historial y ensayó una explicación: "Me gustan las armas. Me jugó muy en contra. La primera foto que me saqué con un arma fue antes de ser profesional. Cuando fui profesional empezó a circular la foto. Después la otra foto que estaba en la casa de un amigo con una ithaca doble caño, me saqué la foto y no me acuerdo a quién se la mandé. Otra vez me mataron. Me gustan las armas. Si me criaba con un yate, me sacaba fotos con un yate. Jamás cometí un delito porque sabía que después llegaba a mi casa y cobraba".

Uno de los tópicos que puso el programa en debate fue sobre aquellos invitados que habían experimentado "con drogas" y allí el futbolista contó su historia: "Cuando debuté en primera, que me llegó todo junto, agarré marihuana. Hoy en día tenés controles antidoping que te puede caer sorpresa, quizás te cae en la semana y si lo hiciste es una mancha que no te la sacás más. Antes era uno por semana y te podías mandar un blooper", destacó.