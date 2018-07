"Hay que esperar. Necesita sangre, y un milagr

Fotos FERNANDO ALTAMIRANO. Sustuvo que no será policía.

El marido de la oficial, Fernando Altamirano, que también es policía, contó que recibió un mensaje de su pareja que decía: "Me balearon, me estoy muriendo".

Tras recibir ese mensaje, Fernando enseguida llamó a su pareja, pero ésta no contestaba por lo que se comunicó con una compañera de su mujer -que estaba en el peaje Quintana- para avisarle de lo sucedido.

La policía, junto con un agente de la Federal, fue hasta la parada de colectivo donde estaba Espíndola malherida, la cargaron en un auto y la llevaron al hospital de Ituzaingó. Pero la mujer estaba tan grave que debieron llevarla al Posadas, donde permanece internada.

Desde la puerta del Hospital Posadas, donde la policía está internada en estado muy grave, Fernando aseguró: "Estamos esperando un milagro. Lo único que quiero es que se arrepientan, quiero que me llamen y me digan por qué hicieron esto", dijo entre lágrimas el hombre, que también es policía del Comando de Patrullas de Moreno, como la víctima.

Altamirano se refirió también al estado de salud de su mujer. "Hay que esperar. Necesita sangre, necesita un milagro", indicó.

Según contó el funcionario, Lourdes "iba para la casa de mi mamá, porque me estaba esperando ella con mis hijos. Mi hijito le mandó un mensaje y le puso Lourdes, dale que te estamos esperando, vení"’, explicó Fernando en un profundo estado de angustia.

Enojado, dolido, triste por la situación que atraviesa su esposa, sostuvo: "No me dijeron nada, me tienen en bolas a mí, a mi familia, a mi suegro, a mi suegra. Nadie se hace presente acá", dijo antes de mandar un mensaje a la gobernadora María Eugenia Vidal y al Presidente: "A partir de hoy no soy más policía".

Luego, según las fuentes, el jefe de la Policía Bonaerense, Fabián Perroni, visitó a Espíndola en el hospital Posadas para ponerse al tanto de su estado de salud y allí pudo hablar con Altamirano, y contenerlo.