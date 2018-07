El último de los juegos mortales

30/07/2018 -

Días atrás, el suicidio de una chica de 12 años en Ingeniero Maschwitz se lo relacionó con intentar realizar una prueba extrema de "Momo", un desafío viral que ya se extendió por varios países y que preocupa a los adultos. El desafío persigue objetivos que afectan a sus usuarios, tanto por el robo de sus identidades, como en fijar retos personales que pueden terminar en este tipo de tragedias.

"Estos juegos terribles no son generados por niños, son generados por adultos para hacer daño a los más jóvenes, y los chicos caen en eso por esa vulnerabilidad, por ese espíritu que está creciendo a descubrir lo que viene, y que no tiene una formación psicológica para decir: ‘no es un juego, es una incitación a la muerte’, y cuando se dan cuenta de lo que están haciendo, ya es tarde, están en ese camino y no pueden regresar, porque no hay una preparación suficiente como para hacer una abstracción y decidir si le conviene o no", analizó la licenciada Gálvez.