“Los juegos que llevan a la desmotivación total por la vida deben asustarnos”

30/07/2018

Como para poder razonar sobre este tema tan difícil, haría hincapié en el vacío emocional, el vacío existencial y el dolor de la soledad de quienes caen envueltos en estas redes perniciosas. Nadie es alcohólico, o fumador, o adicto porque sí, por eso no lo somos todos.

Hay una base en la vida, en la emociones y en la constitución psíquica que es la que nos hace propensos a tal o cual actividad. Desde ese vacío existencial, desde esa desorientación de vida, me pregunto cómo filtramos, cómo controlamos.

Me contaba una mamá, que es una madre muy presente, que el problema de su hijo adolescente no está en la casa, sino cuando va a visitar a tal persona, y lo ve regresar distinto, con una carga energética distinta y con una postura ante la vida escéptica. Entonces pensamos qué pudo pasar para que una persona cambie al estar tanto tiempo con las redes.

Me parece que las redes sociales son muy positivas; hemos adelantado mucho con ellas y con todo lo que es la tecnología. Me parece fascinante que un chico pueda investigar, contactarse con personas de otros lugares a los que no va a viajar nunca; encontrarnos con gente que vimos o compartimos hace mucho tiempo, o sea que es fenomenal lo que podemos llegar a hacer.

El problema es ese grupo de personas que ocupa esto para algo terrible. Se están dando juegos que llevan a quitarse la vida, entonces estamos entrando en un tema tremendo que muchos papás lo desconocen, porque comúnmente los padres les queremos dar a los hijos un confort muy especial, el cuarto, el smart TV, un LED y por supuesto su computadora.

Ahí debería haber un filtro. Sabemos muy bien que los adolescentes hoy no se acuestan temprano y el contacto probablemente es en horario nocturno, cuando los padres descansan porque trabajaron y en lo menos que van a pensar es que su hijo se contacte con un juego que los lleve a la desorientación total o a la desmotivación de vida total. Y eso asusta mucho, porque no estamos hablando de algo recuperable, y no da mucho tiempo para que quienes cuidan a ese chico o adolescente tomen una determinación.

Hay elementos de la personalidad en los que podría estar de alguna manera la punta del ovillo. Como papás debemos estudiar esa conducta que nos llame la atención, como el no querer interactuar con otro, el preferir estar solo, el excesivo amor o propensión a lo tecnológico, la computadora y las redes sociales, que son absolutamente seductoras por supuesto. Ahí debemos comenzar a estudiar qué está sucediendo. Una persona nunca puede preferir estar encerrado en un cuarto, aunque sea bellísimo, antes de interactuar con sus compañeros, porque la personalidad de un niño o un adolescente se forma a través de la interacción y de la identificación con otros.

Lo peor es que a estos espacios los llaman juegos, cuando son espacios lúdicos letales, tremendos.

Cómo actuar

Aunque nos ensucien el living o la casa, debemos conocer al grupo que rodea a nuestro hijo; generar espacios para que comparta con sus amigos en nuestra casa. La familia debe recibir a los amigos de los hijos en su casa; hay que conocer al grupo, el contexto de amistad de nuestros hijos, e interactuar, llevándolos o buscándolos de sus encuentros, sabiendo dónde y cómo están. Seguramente así vamos a encontrar algo que nos llame la atención como para poder actuar con tiempo.

No olvidemos que todo lo clandestino y lo prohibido es seductor, y lo mejor es hablar con los chicos de frente y con claridad, hacer explícito lo implícito, la sinceridad es el camino.

Por ahí suena moderno que se vaya a dormir a la casa de un amigo, y la libertad está bien, pero la libertad debe ser, no controlada, sino acompañada. O sea, decirles no me saques de tu libertad, no te la voy a quitar, te voy a acompañar desde mi libertad..