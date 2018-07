Leonardo Sbaraglia ya se muestra con sus colegas de "Otros pecados"

30/07/2018 -

Leonardo Sbaraglia había dicho que sí a "Morir de amor", el unitario que iba a protagonizar con Griselda Siciliani, para Telefé. Después se bajó. Viajó a España para filmar una película, y ahora se sumó a la producción de El Trece, TNT y Cablevisión, el unitario "Otros pecados".

Esta serie tendrá diez episodios autoconcluyentes, con una historia y elenco diferente en cada capítulo, conectados por una temática en común: los otros pecados, los nuevos, los no contenidos en la tradición religiosa.

Y Sbaraglia será el protagonista de uno de los capítulos, titulado "La campaña". El actor ya se dejó ver, a través de Instagram junto a sus nuevos compañeros de trabajo, Valeria Lois, Norman Briski y Daniel Barone.

"No tuve ningún problema con nadie y los respeto mucho a todos, fue una decisión muy personal que tiene que ver con cómo me gusta trabajar. Seguramente hagan algo de excelencia y buenísimo, pero por el tema que se tocaba y cómo se tocaba no me vi capacitado para seguir adelante", explicó Sbaraglia sobre su renuncia a la serie de Telefé.