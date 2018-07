"Arturito" se sumará a la banda de ladrones de "La Casa de Papel"

30/07/2018 -

La tercera temporada de "La Casa de Papel", la exitosa serie española que se apoderó de la pantalla de Netflix ya eligió al actor que integrará la banda de ladrones.

No será Itziar Ituño, la actriz que interpretaba a la inspectora Raquel Murillo. Pero sí será uno que estaba en el otro bando, en el de los rehenes.

La nueva banda de ladrones sumará a Enrique Arce, quien interpretó a "Arturito", el encargado de la Fábrica de Moneda y Timbre de España, y rehén durante el robo; que anduvo de visita por la Argentina y se llevó muchas críticas por los comentarios que hizo sobre Belén Francese, con quien había comenzado a tejer una amistad.

"¡Parece que el bebé ha nacido bien!!! Seems like the baby is ok. #Lacasadepapel3 #Netflixserie #Moneyheist #Lacasadepapeltv #Gratitud", escribió "Arturito" en Instagram junto a la foto del guión de la tercera temporada, confirmando así su participación.

Vale recordar que Arturito era el padre del bebé que estaba esperando Mónica Gaztambide (Esther Acebo), otra de las rehenes, que se fuga con los ladrones.