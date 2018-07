A los 20 años, murió el cantante coreano Kim Dong Yoon

30/07/2018 -

"Somos WYNN Entertainment. Nos disculpamos por entregar repentinamente estas tristes noticias. El artista de nuestra agencia e integrante de Spectrum, Kim Dong Yoon, se fue de nuestro lado el 27 de julio. Sus familiares, integrantes de Spectrum y todo el staff de la agencia de talentos está de luto". Así se anunció la muerte del cantante coreano, quien se había mostrado feliz de iniciar un nuevo proyecto junto a los artistas de Spectrum, en la presentación en las redes su último material "Light it up". No revelaron aún la causa de su muerte.