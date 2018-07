De Santiago a Buenos Aires y directo al escenario

30/07/2018 -

Onofre contó al público que este sábado llegó desde a Buenos Aires, proveniente de Santiago, y que dado a que ya estaba prácticamente sobre la hora del concierto tuvo que irse a cantar con lo puesto.

"Bacón (Norberto), el representante de Martín, que en un tiempo también lo fue de Los Manseros Santiagueños, me dice: ‘Si vas a tu casa a cambiarte vas a llegar tarde’. Así que, al no tener tiempo de cambiarme me vine así (señalándose la ropa)", resaltó Onofre. Luego, con su particular gracejo, expresó: "Mirá que cría he echado yo", en referencia a Martín y a Florencia Paz, su hija cantora que subió al proscenio para acompañarlos cantando. "Linda hija, al igual que Karina (su otra hija) que está por ahí (en el público). Después la vamos a hacer bailar una chacarera", afirmaba mientras Florencia le indicaba en dónde estaba Karina. "Parate mamita para que te vean", le pidió a su hija. "Faltan Mercedes y Silvina", especificó y empezó a cantar: "Mercedes y Silvina tu ternura me apasiona... Son tres mujeres y Martín". Tras el apoteósico recibimiento de la gente, Onofre preguntó al público: "¿Quieren escuchar alguito?" Así fue como la fiesto empezó con "Corazón de lechiguana", siguió con "Para los ojos más bellos", "Sinfonía silvestre" y "Eterno amor".