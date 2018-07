Florencia Peña reveló cómo es su trato con su consuegro Tinelli

30/07/2018 -

Juanita Tinelli, hija de Marcelo Tinelli, y "Toto", hijo de Florencia Peña, están de novios. Flor, jurado del Bailando por un Sueño, habló del romance de su hijo y también de su participación en el competitivo certamen que produce y conduce su consuegro.

La actriz reveló infidencias de la relación de consuegros con Tinelli. "Marcelo me planteó que era muy libertina, yo le dije que era muy estructurado. Me decía que lo chamuyaba y a veces es cierto, porque soy compinche de Juana", contó Florencia, en "Agarrate Catalina", el ciclo de Catalina Dlugi por La Once Diez. "A mi hijo Toto le digo que no se vaya a separar ahora que estoy encariñada. Juana es recontra bienvenida en mi casa, la adoro, es buena y tiene un corazón lindo", agregó sobre su famosa nuera.

Además, Peña se refirió también a su próximo rol en el ciclo de El Trece. "Yo no soy irrespetuosa ni maltratadora, eso no me va a salir porque no soy así en la vida. Sí soy exigente y no me gusta que se tiren a chanta. Estuve en el Bailando y sé cómo es cuando alguien te critica lapidariamente, no pienso que haya que salir con el látigo duro", comentó. "Laurita (Fernández) va a estar para juzgar más lo técnico, eso está bueno. A mí me va a pasar que voy a darme cuenta si me transmite algo o no", completó.

En relación al vínculo que tiene su hijo Tomás con la hija de Marcelo Tinelli, Juana, la actriz dijo "por eso estoy acá, él sabe que está en problemas", dijo con mucha simpatía, y contó que cuando la llamó para convocarla pensó que la llamaba por algo referido a "los chicos".

"La amo a Juana. Yo no tengo hijas mujeres y además de hermosa, tiene un corazón enorme", dijo "Flor" sobre la novia de su hijo.

Quiere ser la madrina

En tanto, entrevistada por Marcelo Polino y María del Cerro, "Flor" también habló de la relación entre Jimena Barón y Rodrigo Romero, con quien compartió el set de filmación en la película de la vida de Rodrigo, el Potro. "Quiero ser la madrina de esa relación", dijo "Flor", y agregó: "A Jimena a veces la critican mucho, pero ella es una guerrera y se merece ser feliz".

El 4 de octubre próximo es la fecha prevista para el estreno de "El Potro, lo mejor del amor", el filme sobre la vida del recordado cuartetero Rodrigo Alejandro Bueno, en donde "Flor" interpreta a Bety Olave, la mamá de Rodrigo.

En esta película, Daniel Aráoz será el padre de Rodrigo; Jimena Barón hará de Marixa Balli, un ex amor, y Fernán Mirás le dará vida a su representante.