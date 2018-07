El 'knock-out' más rídiculo de la MMA

Hoy 15:47 -

La pelea de artes marciales mixtas (MMA) que enfrentó este viernes a Mumia Abu Dey Ali y Mitch Aguiar en el marco del torneo Legacy Fighting Alliance celebrado en el estado de Virginia (EE.UU.) se resolvió con un 'knock-out' ridículo y la consiguiente victoria fulminante de Ali.

El combate, que apenas duró 31 segundos, y terminó debido a un error casual cometido por Aguiar, que tropezó con su rival, que aprovechó para asestarle un fuerte golpe. En consecuencia, Aguiar cayó sin conciencia y Abu Dey Ali se alzó con la victoria.

Algunos internautas ya han tachado este 'knock-out' como uno de "los más estúpidos" de todas las peleas.

This may have been the craziest 31 seconds to go down on @AXSTV! #LFA46#100YearsOfEustis@LFAfighting @JBLEnews pic.twitter.com/DcaLU4h63A