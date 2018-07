Camus Hacker habría tratado de suicidarse en la cárcel

Fotos Camus Hacker.

Hoy 20:28

Emmanuel Carlos Ioselli, más conocido como Camus Hacker, habría intentado suicidarse en el penal de Ezeiza luego de que la Sala 2 de la Cámara Correccional y Criminal Federal, con la firma de los jueces Leandro Bruglia y Mariano Llorens confirmara su procesamiento.

Según trascendidos, no es la primera vez que el joven de 24 años detenido por “trata de menores” trata de quitarse la vida, sin embargo desde la institución no quisieron confirmarlo ya que se haya en el Prisma, un lugar donde hay detenidos con problemas mentales y de adicciones, por lo tanto hay un “secreto profesional”.

El Dr. Christian Aníbal Saragusti, representante legal de Ioselli, confirmó que su defeniddo "volvió a intentar suicidarse con una hoja de afeitar".

“Tuve convulsiones, epilepsia, me siento mal en este momento, estoy bajando mucho de peso, me siento débil, apenas puedo caminar, me cuesta mucho levantarme, tengo que tomar muchas pastillas para dormir”, había manifestado Ioselli a principios de este mes.