CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 31 de Julio de 2018

31/07/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (Cont.)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 LOS SIMPSONS

21.45 100 DÍAS PARA

ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 TODO POR MI HIJA

00.30 KARA PARA ASK

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 7

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.45 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.30 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONIA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 FANÁTICAS

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIGO PUEBLO QUE

BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF





CANAL 4

12.00 EXPRESS SPORT

13.00 NOTI EXPRESS, PRIMERA

EDICIÓN

13.30 SANTIAGO, NUESTRA

CIUDAD

14.00 FOLCLUB

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.00 LOS TUERKAS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS, EDICIÓN

CENTRAL





PELÍCULAS

CINEMAX

12.00 GIRLS 02 EPS 07

12.31 GIRLS 02 EPS 08

01.04 EL SOBREVIVIENTE

03.28 LA LETRA ESCARLATA

06.00 TODA NAVIDAD TIENE UNA HISTORIA

07.41 EL TELE-GURÚ

09.58 FESTIVALES BERLÍN VR. CINEMAX

PAN

10.27 GIGANTES DE ACERO

12.56 JUGANDO POR AMOR

14.52 LAS AVENTURAS DE CHRIS FABLE

17.05 PARQUE JURÁSICO

19.31 GIGANTES DE ACERO

22.00 HARDCORE. MISIÓN EXTREMA

23.47 QUISIERA SER MILLONARIO

TNT

03.22 DESTINO FINAL 2

04.51 BUZZ - SEASON 7

06.00 BUZZ - SEASON 7

07.07 AMOR A SEGUNDA VISTA

09.03 EL GRAN PEZ

11.28 LOS ROMPEBODAS

13.44 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR

16.04 UNA FAMILIA NUMEROSA

18.05 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

20.02 EL IMPLACABLE

22.00 AMERICAN PIE. EL REENCUENTRO

00.05 CONTRABANDO

TCM

02.11 SIN MIEDO A LA MUERTE

03.54 MUERTE SÚBITA

05.49 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.53 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.23 CASADOS CON HIJOS

08.48 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

3)

09.13 LA NIÑERA

09.38 LA NIÑERA

10.03 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.53 CASADOS CON HIJOS

11.18 CASADOS CON HIJOS

11.43 LA NIÑERA

12.08 LA NIÑERA

12.33 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.23 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

14.13 CASADOS CON HIJOS

14.39 ORO Y CENIZAS

16.31 SIN MIEDO A LA MUERTE

18.21 HALCONES DE LA NOCHE

20.06 ORO Y CENIZAS

22.00 MUERTE SÚBITA

SPACE

00.03 KUNG FU KILLER

02.11 EN LA SANGRE

04.00 MUERTE SÚBITA

05.54 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018 - 15

MIN

06.00 EL CORRUPTOR

07.21 UN JUEGO VS. EL DESTINO

09.54 EL SUPERAGENTE 86

12.01 CIRQUE DU FREAK - EL APRENDIZ DE

VAMPIRO

14.06 LA COLONIA

16.01 DETECTIVE POR ERROR

17.43 CIRQUE DU FREAK - EL APRENDIZ DE

VAMPIRO

19.56 UNA PAREJA EXPLOSIVA

22.00 KUNG FU KILLER





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* JUEVES 2 DE AGOSTO, A LAS

21, “FOGÓN & TERTULIA“, CON

ALE CARABAJAL Y EL CUARTETO

INTEGRADO POR: MAXIMILIANO

MORALES Y MARTÍN JUÁREZ

(VIOLÍN), JUAN P. ZAIDMAN (VIOLA),

Y ERNESTO MEDINA (VIOLONCELLO);

VIRGINIA COSTAS CON LA DANZA.

ENTRADA GRATUITA.

FÓRUM (PERÚ 510)

* DOMINGO 5 DE AGOSTO, A LAS

16.30, TÉ BINGO SOLIDARIO +

MODA SHOW, EN EL MARCO DEL

5º ENCUENTRO ANUAL DE LA

FUNDACIÓN MARÍA GRACIELA

MAIDANA.

OLÍMPICO DE LA BANDA

* SÁBADO 18 Y DOMINGO 19

DE AGOSTO, LA FIESTA DEL

VIOLINERO, DE NÉSTOR GARNICA,

Y MUCHOS INVITADOS.

MUNICIPALIDAD DE LA

CAPITAL

* JUEVES 30 DE AGOSTO, A LAS

20, EN EL PATIO DEL EDIFICIO

MUNICIPAL SE REALIZARÁ EL

VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE SE

EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE

SEPTIEMBRE. ACTUARÁN MELINA

IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ

(QUINTENTO), Y WISHKY VACILÓNENTRADA:

GRATIS.

MILONGA DE PLAZA

LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

* TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30

A 20, CON ENTRADA GRATUITA,

LA MILONGA DE PLAZA LUGONES

TE INVITA A BAILAR TANGOS Y

MILONGAS.





CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D) ANIMACIÓN (ATP)

30/07- 01/08 -14:45 (Cast) 16:55

(Cast)19:10 (Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY - 01/08 - 21:30 (Cast)

JURASSIC WOLRLD: EL REINO

CAÍDO (2D) Aventu., (13 años) 01/08

-15:10 (Cast) 17:45 (Cast)

RASCACIELOS (2D):

DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY - 01/08 20:20 (Subt)

MAMMA MÍA , VAMOS

OTRA VEZ (2D): COMEDIA (+ 13

AÑOS) HOY - 01/08 -22:30 (Subt)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D) ANIMACIÓN (ATP)

01/08- 14:25 (Cast) 16:30 (Cast)

18:35 (Cast) 20:40 (Cast)

12 HORAS PARA

SOBREVIVIR (2D):

AVENTURA (+16 AÑOS)

HOY -01/08 -22:45 (Subt)

JÓVENES TITANES EN

ACCIÓN (2D)

ANIMACION (ATP)

01/08- 14:50 (Cast) 16:40 (Cast)

18:30 (Cast) 20:20 (Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY -01/08 -22:10 (Subt)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

01/08 - 14:40 (Cast)

ANT MAN, THE WASP (2D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY - 01/08 - 17:10 (Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

01/08- 19:35 (Subt)

RE LOCA (2D)

COMEDIA (16 años)

HOY -01/08 -22:30 (Cast)





HÍPER LIBERTAD

JÓVENES TITANES 2D ATP

CASTELLANO 2D 16.10-

(JUEVES A DOMINGO)

CASTELLANO 2D 18.10-20.10-

HOTEL TRANSYLVANIA

3 ATP CASTELLANO 2D 15.00 -

(JUEVES A DOMINGO)

CASTELLANO 2D 17.20 - 20.30

RASCACIELOS. RESCATE

EN LAS ALTURAS APTA 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 22.40

MISIÓN IMPOSIBLE APTA

13 AÑOS CASTELLANO 2D 22.20 Y

CASTELLANO 3D 19.30

LOS INCREÍBLES 2 ATP

CASTELLANO 2D 15.20 (JUEVES A

DOMINGO) CASTELLANO 2D 17.50.

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22.00