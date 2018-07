Fotos Solo dos empresas se presentaron a la licitación para buscar al ARA San Juan

31/07/2018 -

En el Servicio Administrativo Financiero de la Armada se llevó a cabo la apertura de sobres con las ofertas privadas para encarar una nueva búsqueda del ARA San Juan. Finalmente, fueron solo dos las empresas que se presentaron para participar del operativo que pretende encontrar el submarino que desapareció el 15 de noviembre del año pasado. Una de las compañías es la reconocida Ocean Infinity; la otra es Sistemas Eelectrónicos Acuáticos (SEA), del venezolano Hugo Marino. Ahora habrá que esperar el análisis técnico y administrativo que la comisión evaluadora de la Armada realice. En ambos casos, el monto de la oferta será abonado sólo si el resultado de la búsqueda es positivo. Este llamado a concurso se da luego de que fracasara tanto la oferta de recompensa a quien pudiera aportar datos fehacientes sobre la ubicación del submarino, como la licitación internacional convocada en el mes de abril. Los tiempos para esta nueva contratación se acortaron a partir del acampe que un grupo de familiares de los tripulantes del ARA San Juan montaron en Plaza de Mayo. Si no hay inconvenientes, en un plazo de no más de 10 días la Armada estará en condiciones de adjudicar las tareas. Dado el monto de las ofertas serán el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, quienes tendrán que firmar la resolución respectiva. El Gobierno quiere que antes de fines de agosto se inicien efectivamente las tareas, que demandarán al menos 100 días. Y, para evitar suspicacias, se dispuso que la empresa adjudicataria no tenga zonas de búsqueda acotadas a un determinado sector geográfico. Asimismo, los familiares podrán poner veedores a bordo del buque que realice la tarea.