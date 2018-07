Abrió una garrafa y amenazó con hacer explotar la casa con la familia adentro

Fotos PRESO. La fiscalía ordenó que quede tras las rejas unas horas.

31/07/2018 -

BANDERA, Belgrano (C). Un llamado telefónico alertó a la guardia de la Seccional 21 en la madruga de ayer, que en un inmueble del barrio 50 Viviendas se producía un serio incidente con un joven que totalmente alterado amenazaba con incendiar la casa con sus moradores dentro.

Personal policial se constituyó en el lugar y se entrevistó con una joven identificada como Ayelén Benítez de 24 años, quien manifestó que su hermano fuera de sí, había abierto una garrafa dentro de la vivienda y con un encendedor amenazaba con hacer explotar todo.

La joven detalló que su familiar, identificado como César Benítez, se había enojado porque no podía encontrar unas pertenencias, y sospechaba que su hermana no le quería entregar. Tras pedirle que cese su actitud, y al no encontrar respuesta favorable, la mujer salió hacia la calle desde donde pidió auxilio.

Puesta en conocimiento de la situación, y al no existir denuncia, la fiscal interviniente dispuso que el joven quede alojado por unas horas en dependencia policial hasta entrar en razones, y para no poner en peligro al resto de la familia.

Ayer cerca de las 9 se le concedió la libertad ambulatoria.