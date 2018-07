Amigos sigue al frente en el certamen Anual

Fotos RACHA El elenco de la "Capital del Agro" no detiene su marcha triunfal en el certamen Anual de la Unión Santiagueña de Rugby

Amigos Rugby de Fernández sigue firme en la punta del Torneo Anual 50º Aniversario de la USR, luego de conseguir el fin de semana una gran victoria como visitante ante el Santiago Lawn Tennis Club por 25 a 15, aunque sus perseguidores, Olímpico, Añatuya y Old Lions tampoco aflojan ya que ganaron sus respectivos encuentros de la cuarta fecha de un certamen que va perfilando a los candidatos.

El puntero jugó con mucha autoridad y obtuvo un triunfo clave para continuar arriba y mantenerse invicto, si bien ya se perfilaba como un posible animador. Otro que no afloja y avanza a paso firme es Olímpico, que ganó su cuarto partido consecutivo, esta vez como visitante frente a Fernández RC, al que superó con comodidad por 38 a 6 y sumó un punto bonus que le permitió achicar a sólo un punto la distancia con Amigos. Mientras tanto en esta ciudad, Añatuya RC volvió a cantar victoria y también obtuvo un punto bonus al derrotar con autoridad a Santiago Rugby 46 a 29, por lo que se mantiene tercero y muy cerca de los dos de arriba. En el restante encuentro, también jugado en esta ciudad, Old Lions venció a Unse 52 a 12, anotando 8 tries y consiguiendo punto bonus, por lo que quedó cuarto a un punto de Añatuya.

El partido que debían disputar el domingo Olímpico Negro y Sanavirones de Bandera fue postergado.