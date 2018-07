Prosigue el Torneo Tarjeta Sol

31/07/2018 -

La NBA Santiagueña programó para esta noche tres partidos del Torneo Amateur de Ascenso, que lleva el nombre de Tarjeta Sol.

La programación es la siguiente: en Villa Mercedes, San Roque vs. Saint Lomo (Ponce y Nieva); en Mariano Moreno, Profesores vs. La Fusión (Ruiz y Chejolán); en Huaico Hondo, Esteban Bus vs. ISPP (Jorge y C. Regatuso). Cada equipo deberá presentar un oficial de mesa para evitar la pérdida del partido.

El torneo continuará mañana con cuatro cotejos del Ascenso y dos de Primera.