Los interrogantes que debería despejar

31/07/2018 -

-¿Comulgaría con estos dirigentes de la AFA?. Antes de dar una respuesta, Sabella necesita conversar. Jamás daría el "sí" antes de conocer cuál es el escenario.

-¿Necesita volver a trabajar por cuestiones económicas? No. Si bien no hizo una gran diferencia como otros entrenadores de elite, pues su carrera como DT principal no fue extensa, lleva una vida austera alejada de cualquier lujo.

-¿La familia se opondría a un regreso? No. Es una persona que se rodea de pocas personas, pero valiosas.

¿El cuerpo técnico está armado? A pesar de que hace bastante que no habla con sus ayudantes, Gugnali y Julián Camino, un llamado sería suficiente para rearmar el trinomio. El preparador físico Pablo Blanco se encuentra en Independiente, aunque el lazo continúa firme.