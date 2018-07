Gianti: "Veo difícil ganarle a Boca"

Fotos REALISTA. El entrenador de Alvarado sabe de las pocas chances que tiene su equipo de imponerse mañana ante Boca, por Copa Argentina.

31/07/2018 -

Mauricio Gianti, técnico de Alvarado, próximo rival de Boca por los 32vos de la Copa Argentina, no dudó en aceptar la superioridad de su rival, por lo que le ve pocas chances de conseguir la clasificación a su equipo.

"Veo difícil ganarle a Boca", se sinceró el técnico. Y agregó: "Quizá se enojen los hinchas, pero hay diferencias abismales".





Además, el DT explicó las dificultades que tiene su equipo de cara el encuentro de mañana a las 19.10, en la cancha de Lanús.





"No jugamos desde mayo y solamente retuvimos a 5 jugadores, se fue el 80%, hicimos la pretemporada con 13 jugadores. Si salgo a presionar a Boca y le dejamos espacios, la vamos a pasar mal", analizó.

Por otro lado, Gianti, en diálogo con Jogo Bonito, ve este encuentro como una oportunidad para sus jugadores. "Es algo único enfrentar a Boca. Una experiencia especial para los chicos, es lo lindo de la Copa Argentina". Y agregó sobre el partido: "Debemos aprovechar todos los detalles y no dejarles espacios", comentó el técnico, que tiene una experiencia en Vietnam. "Estuve casi siete años en Vietnam, jugando y luego dirigiendo. Me enamoré de ese país, es fantástico. Fui el primer argentino en jugar allí y tengo los mejores recuerdos", soltó. Y agregó: "Es un país golpeado. Cuando llegué en 2003 todavía no había autos. Son 100 millones de habitantes en un territorio como Buenos Aires, todos trabajan, nadie sale a pedir nada. Son muy generosos".





Giganti jugó en el LG Hanoi en el 2004, llegando a ser el capitán del equipo. Pero también cumplió el rol de técnico en Vietnam, en el mismo equipo en el 2010.





Por otro lado, el DT de Alvarado contó algunos hábitos comunes del país asiático. "En Vietnam es tradicional comer perros. Lo vi en la parrilla y me intrigaba saber qué era. Un día comí sopa de tortugas y otro día de serpientes. Son las costumbres de ellos. Igualmente conseguíamos carne argentina", cerró.