La postura de Marchi avala a Boca

Fotos

31/07/2018 -

El secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi, insistió ayer en que "Boca puede reemplazar" al lesionado Frank Fabra "por otro extranjero", en medio de la polémica que desató la posibilidad de que esa maniobra derive en la contratación por parte del Xeneize de un séptimo jugador foráneo y supere así el cupo permitido, algo que finalmente sucedió en la tarde ayer, con la contratación del defensor uruguayo Lucas Olaza (ver abajo).





"Boca puede reemplazar al jugador lesionado por otro extranjero", aseguró el dirigente sindical en una entrevista con TyC Sports.





Además, recordó que la sustitución de "un futbolista lesionado por otro viene ocurriendo hace muchísimo tiempo", por lo que no ve ninguna diferencia entre los casos que involucran jugadores argentinos o extranjeros.





"No veo el caso de que Boca no pueda reemplazar a Fabra, porque tiene una lesión que le va a llevar más de cuatro meses. Hace uso del artículo 10, que es el que habla de reemplazar a un futbolista por otro. No es solamente para Boca, es para todos los clubes del fútbol argentino. Lo que se suspende es el cupo, producto de que el jugador no puede prestar servicios", explicó su postura.





Para Marchi, "la norma tiene que tener razonabilidad, tiene que ser equilibrada y no tiene que ser perversa". Lo dijo porque el club (en este caso, Boca) dueño de la ficha se sigue haciendo cargo de todas sus obligaciones para con el futbolista lesionado, pero al mismo tiempo no lo puede usar ni utilizar ese cupo para sustituirlo.





"Los clubes tienen que estar al tanto de estas cuestiones. No es que Boca tiene siete jugadores elegibles, tiene seis", aclaró.





Sobre las declaraciones del último fin de semana de Rodolfo D’Onofrio, presidente de River Plate, quien consideró que se le estaba dando una ventaja al club de la Ribera, dijo que "se equivocó en su apreciación", aunque destacó que le tiene "un enorme respeto".





Reglamento

Ante una disputa de este tipo, hay que recurrir a la fría letra del reglamento.

Existen dos artículos del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 557/09 entre la AFA y Agremiados que abarcan el tema. A saber:

Artículo 10º. Número de futbolistas contratados: Cada club tiene derecho a tener contratado el número de futbolistas profesionales que desee, sin limitación. Si por enfermedad, lesiones o suspensiones el futbolista debiera permanecer inactivo por un lapso mayor de cuatro (4) meses, el club podrá contratar a otro en su reemplazo, sin dejar de cumplir por ello con las obligaciones contraídas con aquél.





En este sentido, la ley ampara a Boca, ya que el colombiano sufrió la rotura de ligamentos de una rodilla y estará sin jugar al menos el plazo que estipula la regla. Sin embargo, hay otro artículo en cuestión.

Artículo 31º. Cupo de extranjeros (modificado): Los clubes que participen de la Superliga podrán celebrar y registrar contratos hasta un máximo de seis (6) jugadores extranjeros por cada club, de los cuales solo cinco (5) estarán habilitados para suscribir planilla en cada partido oficial. En el resto de las categorías profesionales seguirá vigente la normativa actual.





Aquí, nada refiere a lesionados, por lo cual quienes estén en contra se pueden agarrar de este apartado del Convenio, en el que claramente se alude a seis extranjeros. Por un lado está la posibilidad del reemplazo y, por otro, la imposibilidad de sumar un séptimo foráneo. La interpretación la hace cada uno a su conveniencia.