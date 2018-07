Crespi y una fuerte respuesta hacia las críticas de River

Fotos FILOSO. "Quedaron calientes porque Olaza vino a Boca y no a River".

31/07/2018 -

La polémica entre River y Boca se agudizó tras la llegada de Olaza al "Xeneize" como séptima ficha extranjera. Esto generó sospechas en Núñez y pidieron igualdad para todos los clubes. "No me llama la atención. Me parece que es algo normal, a veces suceden estas cosas. El contexto de nuestro fútbol siempre es raro", aseguró Marcelo Gallardo tras la victoria millonaria en Copa Argentina.





Por eso, Juan Carlos Crespi salió con los tapones de punta en Olé: "¿Por qué protestan tanto? Se quedaron calientes porque Olaza, al final, vino a Boca y no fue a River. Esto es simple: para comprar tenés que tener plata, gratis no hay nada. Y Boca no sólo tiene un plantel joven y vendible sino que también tiene una buena administración económica. Ellos no tienen nada de eso. Fijate las edades de sus jugadores. Lo único que tienen para vender es al Pity (Martínez) y no es comunitario. Por eso están nerviosos".