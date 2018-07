Especialista destacó la medida de prevención eficaz para evitar contagio

Fotos CONSEJO. Recomendó a la población el uso del preservativo, dando tranquilidad y seguridad que es un método de protección eficaz.

La Dra. Lucía Abdulajad, referente del Programa Provincial de VIH, ITS y Hepatitis Virales, recordó que el uso del preservativo sigue siendo una medida de prevención eficaz para evitar la transmisión por vía sexual de las hepatitis virales, como así también para el VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

Los análisis muestran que los preservativos proporcionan una barrera impermeable para partículas del tamaño del esperma y los patógenos de las ITS, incluido el VIH. Si se utilizan de forma sistemática y correcta, los preservativos son muy eficaces para prevenir la transmisión de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y prevenir los embarazos no deseados.

Por lo que recomendó a la población el uso del preservativo, dando tranquilidad y seguridad que es un método de protección eficaz.

Vale indicar que los actos se concretaron en el marco del Día Mundial de la Hepatitis. La fecha recuerda el natalicio de Baruch Samuel Blumberg, científico estadounidense que identificó el virus de la hepatitis B, y posteriormente desarrolló su vacuna.