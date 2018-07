La Provincia y una nueva entrega de viviendas sociales en La Banda

Fotos FAMILIAS. Expresaron su beneplácito por la presencia del ministro Niccolai, y del candidato a intendente "Chueco" Blanco en tan importante concreción.

31/07/2018 -

El gobierno de la provincia dejo habilitadas 24 viviendas sociales totalmente amuebladas en La Banda, en los barrios Villa Raquel y San Juan, para continuar con el programa implementado por la ex gobernadora y actual diputada nacional, Dra. Claudia de Zamora.

En ambos actos estuvo el ministro de Desarrollos Social, Dr. Ángel Niccolai.

Las viviendas fueron construidas por la Iglesia Evangélica Bautista Luz de Vida, a cargo de su presidente Gabriel Esteban Briones Cea; Asociación Corazones Solidarios de su titular María Torres; Biblioteca Nicolás Juárez con su presidenta Cristina Ferreyra, Asociación de Fomento Comunal Esperanza Viva y Club Atlético Villa Suaya ambas con su presidenta Lidia Ovejero, Asociación de Fomento Comunal San Gregorio de su presidenta Lucy Gerez, y Club Atlético Vilmer con su titular Claudia Farías.

El primer acto se realizó en el Bº Villa Raquel con la presencia del ministro Ángel Niccolai, la candidata a viceintendenta bandeña por el frente Cívico por Santiago, Marta del Valle "Chichí" Torres de Ulla, los candidatos a concejales Iber Asselbornh y Paola Ferrando. El acto se realizó en la vivienda de Angélica del Valle Torres.

En el Bº San Juan el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai acompañado del candidato a intendente por la ciudad de La Banda del Frente Cívico por Santiago en las próximas elecciones del 12 de agosto, Álvaro "Chueco" Blanco, realizaron la entrega de viviendas sociales totalmente amuebladas, en la casa de Matías Acuña.

La presidenta de la Asociación Corazones Solidarios, María Torres felicitó "a todas las familias que hoy están recibiendo sus nuevas viviendas. Que la disfruten de la mejor manera, seguiremos trabajando para que el barrio siga creciendo", señaló.

Gabriel Esteban Briones Cea de la Asociación "Iglesia Evangélica Bautista Luz de Vida", dijo: "Estamos muy felices de que más familias puedan contar con un nuevo hogar, desde nuestra asociación seguiremos trabajando todos unidos para que más familias puedan vivir dignamente".

La presidenta de la "Asociación de Fomento Comunal Esperanza Viva" y del Club Atlético Villa Suaya y candidata a concejal de La Banda por el Frente Cívico por Santiago, Lidia Ovejero, manifestó su agradecimiento "por el acompañamiento en la entrega de las nuevas viviendas. A los vecinos del barrio así como también al ministro Niccolai y al candidato a intendente de la ciudad de La Banda, Álvaro "Chueco" Blanco. Estas viviendas significan mucho, ya que cambian la forma de vida de muchas familias, nosotros estamos trabajando fuertemente con la gente y sobre todo en zonas periféricas donde la gente más lo necesita".

Mensaje

El ministro Ángel Niccolai señalo: "Es un gusto estar en la ciudad de La Banda, acompañando la alegría de muchas familias, que hoy reciben sus viviendas. Felicito a las asociaciones las que fueron intermediarias para la concreción de 24 viviendas sociales".

Y reflexionó: "Dentro de unos días la mayoría de los municipios de la provincia van a estar eligiendo su destino para los próximos cuatro años, eligiendo intendentes y concejales como en esta ciudad de La Banda, ‘Cuna de Poetas y Cantores’ que tiene gran potencial, desde lo económico, geopolítico. Lo cierto es que este gran potencial no está bien aprovechado, pasaron 27 años y La Banda, no creció. Ahora es la oportunidad para que mejore, por eso les pido a todos los vecinos que nos acompañen con su voto, para que La Banda crezca de la mejor manera".

El candidato a intendente del Frente Cívico por Santiago, por la ciudad de La Banda, Álvaro "Chueco" Blanco dijo estar "muy contento de poder compartir y disfrutar de este programa tan maravilloso. Este programa que le dio inclusión a cada uno de los bandeños. Yo nací en La Banda y me duele la realidad. Ver la situación en la que se encuentra actualmente y es por eso que vengo trabajando con las instituciones, para hacer realidad el sueño de la vivienda propia. Aquí no hay una ganancia económica, pero si una ganancia social, que es cuando culminamos una vivienda. Quiero que sepan que como futuro intendente, no voy a dejar que ningún bandeño viva en un rancho, porque todos podemos y merecemos vivir dignamente" finalizó el "Chueco" Blanco en medio de cerrados aplausos.