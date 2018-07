Norma Fuentes remarcó que la comuna tiene 42 obras terminadas y listas para inaugurar

Fotos CAMPAÑA. "No estoy haciendo encuestas, hago lo que tengo que hacer que es trabajar", recalcó.

31/07/2018 -

La intendente Norma Fuentes puso de relieve el intenso ritmo de trabajo que se imprimió a la comuna capitalina. En tal sentido, señaló que hay 42 obras terminadas y que por los tiempos, serán imposibles de inaugurar hasta octubre, cuando finaliza su mandato (es candidata a intendente para los comicios del 12 de agosto).

"Tenemos tanta obra terminada, alrededor de 42 obras terminadas, imposible inaugurar en este tiempo", rescató la jefa comunal. No obstante, adelantó que en los próximos días "vamos a inaugurar tres plazas, que tienen un diseño muy lindo, con equipamiento de infraestructura distinto".

"Quedarán para seguir inaugurando hasta octubre, pero habrá muchas obras para habilitar que nos vamos a quedar sin tiempo hasta entonces", puso de relieve. Apuntó que la ciudad avance con las habilitaciones de la nueva iluminación led (ayer se inauguró la de la Moreno -Pág. 8-), las sendas peatonales.

"Vamos haciendo acciones permanente, como por ejemplo el equipamiento de áreas para mejorar los servicios. Son cosas que cuando se está en la gestión, una las va impulsando y están los procesos administrativos porque todo está licitado en un proceso normal que son 60 días", rescató. En ese contexto, comentó que el municipio estará adquiriendo juegos para ir modernizando los paseos verdes con pistas de salud (juegos de gimnasia)".

Comicios

En cuanto a la campaña electoral por los comicios del 12 de agosto que la tienen como candidata a intendente del Frente Cívico por Santiago, Fuentes dijo que pondrá su gestión a consideración del vecino.

"Estamos trabajando, cuando uno está en gestión, la campaña es el día a día, plebiscitando la gestión. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo el esfuerzo y mostrando lo que podemos hacer y lo que ya estamos haciendo en la ciudad", indicó.

"Ponemos la gestión a consideración del vecino -amplió-, y esperamos que si le gusta, apueste para que este modelo de gestión que estoy impulsando continúe".

La intendente señaló que la campaña de arbolado en la ciudad "es una premisa en la que puse énfasis, porque es fundamental para el medio ambiente. Estamos trabajando con esa consigna, acompañada por distintos ministerios de la provincia, para que Santiago tome conciencia de que necesita una ciudad ambientalmente equilibrada", explicó.

Consultada sobre si manejaba encuestas, dijo que el contacto con la gente y la buena recepción es el mejor termómetro social de cara a los comicios.

"No manejamos encuestas, la encuesta es la gente, el afecto que se recibe cuando uno anda. Si destaco algo de mí, es mi capacidad de andar y hablar con la gente, a pesar de mi trabajo. No he dejado de hacer lo que hago, voy al súper y uno recibe un reconocimiento de los vecinos y una como mujer, observa que las congéneres son muy atentas con mi persona. Pero no estoy haciendo encuestas, hago lo que tengo que hacer que es trabajar", sentenció.