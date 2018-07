Sacó el festival de doma para ser consecuente con su discurso

31/07/2018 -

Fuentes puso de relieve el esfuerzo de los municipales para que los festejos por el 465º aniversario de la ciudad Capital, "salga todo bien". En ese aspecto, se mostró satisfecha por el reconocimiento que recibió de la gente, vecinos y turistas, por decisiones que tomó el municipio como sacar de la cartelera el Festival de la Doma y reducir notablemente el uso de pirotecnia en la Velada de Gala, consecuente con la visión de una conducta ambiental que propone para los santiagueños. "Es el camino que las ciudades debemos tomar", sostuvo. Rescató que la gente haya apoyado "las apuestas como sacar el Festival de la Doma, porque uno viene hablando de la conducta ambiental, de mejorar algunas cosas", expuso y dijo que la decisión también tuvo que ver con una visión de protección a los animales. En sintonía con esa conducta ambiental, indicó que por eso se pusieron más luces y se utilizaron menos fuegos artificiales, "menos estruendo", bajando el tiempo a nueve minutos. "Era una fiesta y a todos nos gustan los fuegos, pero tenemos que pensar en lo que pueda producir daño o molestar. Son decisiones que cuestan tomarlas, pero cuando uno está en la función del Ejecutivo debe tomarlas". "Hemos conceptualizado la fiesta en el que somos los santiagueños, con mucha danza y folclore, y es lo que al turista y los santiagueños nos gusta", señaló. Y cerró: "Hay que ser consecuente con lo que uno habla, uno no puede promover el cuidado ambiental si no toma acciones en ese sentido. A mucha gente le gusta la doma, no quiero menoscabar esta tradición, pero las ciudades vienen cambiando".