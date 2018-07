31/07/2018 -

Mientras permanecían abrazados y sus hermanas le contaban a su madre lo que habían hecho durante las vacaciones, Francisco interrumpió la conversación acariciando a Romina y le preguntó: "Mami ¿y tus nanas?".

La interrogación del pequeño movilizó los recuerdos de la joven madre quien no puedo evitar las lágrimas. Con su voz quebrada, Romina le contestó: "Ya no están". Rápidamente en el diálogo intervino Nancy, quien tomó entre sus brazos a su nieto y le contó que "su mamá ya está bien, que no tiene nanas, que ya está sana la mamá".

Cuando los menores se retiraron Romina, angustiada le preguntó a su madre qué había pasado con su ex. "Después de tanto tiempo es la primera vez que ella se acuerda de su ex, me preguntó si estaba preso y le dije que sí, pero que ella no debía preocuparse por eso, que solo tenía que poner sus energía en recuperarse para volver con sus hijos", sentenció Nancy.