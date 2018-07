Trabajará gratis en el club Comercio tras robar un celular

Fotos FISCAL. El beneficio para el individuoe fue planteado por el fiscal Ángel Belluomini y la doctora María Belén Álvarez

Un joven deberá cumplir tareas comunitarias en el Club Comercio, tras ser beneficiado con la suspensión del juicio a prueba, en una causa por arrebato de un celular.

Así lo homologó ayer el juez de Control y Garantías, Fernando Viaña, con respecto a Matías Vallejos.

En su exposición, los doctores María Belén Álvarez y el fiscal Ángel Belluomini sintetizaron la historia policial. El 25 de julio pasado, en plena efervescencia por el cumpleaños de la ciudad, Vallejos habría arribado a las carpas del municipio en el Parque Aguirre.

Oportunidad

Aprovechando la muchedumbre, habría arrebatado el celular a una jovencita.

Ínfimos segundos le duró la buena suerte a Vallejos (en la carpa 19), ya que la víctima se encontraba con su novio.

El muchacho partió tras el maleante y le dio alcance a escasos 30 metros. Lo redujo y lo entregó a la policía, poniendo así un abrupto final al "debut" de Vallejos en el submundo delictivo.

Fue indagado y sobrevino un proceso que el defensor oficial, Gabriel Herrero Medina, neutralizó con un reclamo de probation.

Homologación

Enfrente, la Fiscalía juzgó que el planteo estaba ajustado a Derecho y, por ende, no objetó absolutamente nada.

Ayer tampoco cuestionó nada el juez Fernando Viaña, pero sí se esmeró en bajar línea y clarificarle a Vallejos los alcances del acuerdo.

Durante 18 meses, deberá trabajar gratis en el Club Comercio, del Bº Huaico Hondo.

Allí, hará tareas de mantenimiento, es decir cortará pasto, arreglará cañerías, y otras áreas, se supo en Tribunales.

Monitoreo

Por ende, la Justicia dejó sin efecto el proceso, al menos por los 18 meses, período en el cual Vallejos será monitoreado. Recibirá controles habituales y una vez que expire el tiempo citado, la Fiscalía requerirá (quizá) una nueva audiencia para analizar los resultados.

Si Vallejos cuimplió todo lo acordado, no delinquió de nuevo, y su conducta es óptima, es casi seguro que el proceso se dará por cerrado. En consecuencia, su suerte final depende pura y exclusivamente del propios Vallejos. "No sé qué me pasó; nunca había robado", enfatizó al retirarse del recinto.