El 25 de agosto, en el teatro 25 de Mayo, elegirán a Miss Argentina Santiago

31/07/2018 -

El próximo sábado 25 de agosto, a las 20.30, en el Salón de los Espejos del teatro 25 de Mayo, se realizará la elección de Miss Argentina Santiago del Estero y Miss Model of the world China

La modelo santiagueña Paola Zuaín es quien organiza en Santiago del Estero estos concursos.

El certamen Miss Argentina buscará a la representante santiagueña que participará de la final nacional que tendrá lugar el 25 de octubre, en el Victoria Palace Hotel, en Buenos Aires.

"El Miss Argentina es el único concurso internacional con licencia desde 1990 a nombre de Carolina Brachetti. Es marca registrada", dijo Zuaín a EL LIBERAL.

En tanto, el concurso internacional Miss Model of the world China preseleccionará a las candidatas que participarán por el título internacional en noviembre próximo en China. Esta nueva franquicia también estará a cargo de Zuaín. Tendrá a cargo otra responsabilidad y esta vez lo hará a nivel nacional ya que este concurso convocará a chicas de todo el país. Paola expresó su agradecimiento a la directora nacional de este certamen, Carolina Brachetti, "por la confianza que me brindó para que conjuntamente con la organización Miss Argentina me haga cargo de concursos de esta envergadura".