La hija de Araceli le tiró un palito a Suar

31/07/2018 -

Araceli González y Adrián Suar mantuvieron una relación durante diez años. Durante su matrimonio nació Tomás y formaron una familia ensamblada con Florencia, la hija que la actriz había tenido con su anterior pareja, Rubén Torrente. Tras su separación, Araceli rearmó su vida amorosa con Fabián Mazzei; mientras que Adrián estuvo con Griselda Siciliani, pero luego se distanciaron. Aunque durante años parecía que estaba todo bien entre los papás de "Toto", se supo que había una fuerte interna familiar. En el ciclo "Debo decir", Luis Novaresio le preguntó a "Flor" qué pensaba del gerente de Programación de El Trece, a quien definió como una "megacelebrity". La joven le respondió: "Yo lo conozco de otra época, en la época en la que no era el señor que es ahora. Yo tengo otra historia diferente". Luego, explicó cómo fue cambiando el vínculo con Suar: "Hoy no tengo relación. Él me bañaba, jugaba a las Barbies conmigo. Tenía una relación, pero bueno, yo creo que los grandes construyen las relaciones cuando uno es chiquito".