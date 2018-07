Todos bailan samba con la mulata Ana Claudia

31/07/2018 -

Ana Claudia Souza, la "Mulata", como se presenta, se incorporó al elenco de "La noche de las capocómicas", music hall que se presenta de martes a domingos a las 22.30 en el Hotel Amerian Carlos V, de Las Termas.

Ana Claudia, oriunda de Río de Janeiro, se siente orgullosa de su trabajo y agradecida por las oportunidades que tiene en la Argentina. La "Mulata" le contó a EL LIBERAL que está feliz de formar parte del elenco liderado por Mariquena del Prado y Alex Grudke.

¿Qué significa para vos trabajar junto con Mariquena del Prado y Alex Grudke?

Para mí es una maravilla. Es un honor porque es una gran oportunidad que me brindan para trabajar en teatro ya que vengo del Carnaval brasileño. Estar en un music hall como el de "La noche de las capocómicas" es toda una novedad. Estoy muy orgullosa de trabajar con ellos en Las Termas.

¿Cómo te sientes cuando el público interactúa contigo cuando bailas samba?

Me siento muy feliz de que los argentinos compartan esa esencia que es para nosotros, los brasileños, la samba. Tenemos la alegría a flor de piel. Cuando veo que el público participa me hace mucho bien y me motiva a seguir. El argentino, por naturaleza, es un público cálido y receptivo tal como somos también en Brasil.

¿Qué sensaciones te genera trabajar en Las Termas?

Me siento espléndida porque la gente de Las Termas es simple y muy buena, te recibe con los brazos y su corazón abierto. La gente de Las Termas te abraza y te brinda lo mejor de sí. Es una ciudad hermosa, que crece y que se posicionó muy bien a nivel mundial. Agradezco mucho por el gran recibimiento que me brindan.

¿Cómo desarrollas tu rutina en "La noche de las capocómicas"?

Yo bailo afro brasileño. En cierta forma, hago honor a mis raíces. La danza que trajeron los africanos, cuando llegaron a Brasil, fue muy bien recibida en mi país. Rescato y desarrollo en el escenario la danza de la samba, tan característica de Brasil.

¿Te presentas como Mulata para reivindicar tus orígenes?

Exactamente. Por ese motivo, me puse Mulata. Llevo con enorme orgullo el sentido de pertenencia de mi tierra, de mi origen, de mi raza. A través de la danza lo expreso vivamente. Me siento muy realizada y a gusto de poder mostrar un aspecto de la cultura de mi país en la Argentina. Soy una agradecida a la vida por todo lo bueno que me pasa en lo personal y en lo profesional.

¿Cuáles son tus proyectos una vez que concluyas con la temporada en Las Termas?

Me voy a ir unos días a Brasil para asistir al cumpleaños de mi hermana. Me quedaré allá unos veinte días descansando. Cuando retorne a la Argentina ya me tengo que empezar a preparar para el Carnaval porque ya tengo noche de Carnaval contratada. Voy a estar en Lincoln, provincia de Buenos Aires. Agradezco tener trabajo constantemente. Trabajar y trabajar, esa es la meta que uno se propone. Por suerte, trabajo no me falta en un país como la Argentina. Me siento muy bien haciendo lo que me gusta, lo que he soñado toda la vida. l