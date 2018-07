El actor Alfredo Casero denunció que un taxista le disparó a su auto

31/07/2018 -

El actor argentino Alfredo Casero quedó en el medio del nuevo y caótico conflicto entre los taxistas porteño y Uber.

Hubo cortes y reclamos luego que la aplicación móvil para contratar viajes en autos particulares se sobrepuso a una traba judicial, después de que un tribunal de la ciudad de Buenos Aires revocara a finales de junio el bloqueo para operar en el distrito.

Tenso momento

El actor vivió un tenso momento con un chofer de taxi, que lo insultó y baleó su auto. Él mismo lo contó en su cuenta de Twitter junto a una foto del auto con el impacto de bala.

"Tachero resentido me grita y me tira con una 9mm de aire comprimido... Hijo de p... gorila... vos tenes plata zo... Me dice... gratuitamente", escribió Casero y agregó: "Tengo un C4 2013".

Y las respuestas, en Twitter, fueron de diverso tenor. Una vez más, el polémico actor se enfrenta a discusiones en la vía pública.