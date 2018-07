Mercedes Morán dijo que estuvo muy enamorada de su hermano

Hoy 08:49 -

El pasado sábado, Mercedes Morán fue una de las invitadas al programa PH (Podemos Hablar) y sorprendió a todos con una morbosa confesión respecto a su hermano.

Todo comenzó cuando el conductor Andy Kusnetzoff le recordó que el año pasado, en el unipersonal "Ay, amor divino", ella confesó que estaba enamorada de su hermano.

"Estaba muy enamorada de él. Lo espiaba cuando se bañaba", dijo Morán, causando sorpresa en todos los presentes. La actriz recordó que en ese entonces ella tenía 4 o 5 años y su hermano era adolescente. "Estaba muy, muy muerta de amor por él. Era un secreto que no se lo podía decir a nadie", agregó.

Te recomendamos: La actriz Mercedes Morán se confesó a favor de que la mujer pueda decidir continuar con un embarazo o interrumpirlo

Por otro lado, contó que le hizo frente a sus padres para hacer su propio camino porque quería irse de su casa.

"Me quería ir en una época en que mi familia no me lo permitía porque no estaba casada. Entonces decidí casarme a los 17 años, con autorización de ellos", relató.

"Estaba en el colegio secundario, finalmente me concedieron el permiso. Al principio creían que me casaba de apuro y sí... tenía apuro, pero para irme de mi casa", cerró.