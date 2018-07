Viveza criolla: usan falsos stickers de discapacitados para estacionar en lugares prohibidos

Hoy 10:18 -

En un informe Telefe Noticias Documenta que publicó lanacion.com.ar desnudó esta vil avivada: Cristian es una de las miles de personas que en la Argentina tiene un certificado de discapacidad trucho. La historia, no exenta de cierto ingenio, resume hasta dónde llega la "viveza criolla": el primer paso consistió en fotocopiar a color un certificado verdadero. La oportunidad llegó de la mano de una mujer a la que le había brindado tareas de plomería y cuyo hijo adolescente sufre de un retraso de grado severo que le afecta el habla, la motricidad y el desarrollo cognitivo.

El segundo paso para el engaño fue todavía más fácil: Cristian le pidió a su hermano Waldo -socio en su oficio de destapar cañerías- que plastificara el papel que había sustraído, registrado en la Agencia Nacional de Discapacidad con el número 129521. Unos stickers azules y blancos bajados de Internet completaron la burda maniobra. Y así fue como en pocas horas obtuvieron dos carteles relucientes que enseguida empezaron a usar en sus autos para estacionar en lugares indebidos y evitar multas.

Por todo esto, cuando Cristian tuvo que enfrentarse con el equipo de Telefe Noticias Documenta que le mostraba sus irregularidades, no le quedó otra que hacer lo que le sale mejor: mentir. Aunque lo paralizó un súbito sentimiento de vergüenza ajena, no logró justificar su accionar. Pero el caso de los hermanos Bravo está lejos de ser el único; hay tantos "modus operandi" como certificados fraguados.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es usado para obtener la cobertura integral de salud y medicación y también para tramitar el botín más preciado por los integrantes de la Argentina trucha: el Símbolo Internacional de Acceso, que otorga el derecho al libre tránsito y estacionamiento.

Los derechos de los individuos que disponen de los símbolos de acceso están contemplados por la Ley nacional 19.279 y por la Ley de la Ciudad 2.148. Sin embargo -como suele suceder en nuestras latitudes-, hecha la ley, hecha la trampa.

El caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es paradigmático ya que hay cada vez menos lugar para transitar. De lunes a viernes circulan 1.600.000 autos y la ciudad dispone de 364.369 espacios para estacionar en la vía pública y de 610.693 espacios entre cocheras privadas y comerciales; es decir, si quisieran estacionar todos al mismo tiempo, cuatro de cada diez conductores no tendrían dónde dejar sus vehículos. Estacionar sin ser multado o enganchado por la grúa es casi un milagro.

Pero como a cada problema la viveza criolla le encuentra una solución, la ciudad está inundada de vehículos con certificados de discapacidad falsos. Con su uso, los conductores consiguen "beneficios" que no deberían conseguir. Para complicar más el panorama, no sólo se aprovechan de un sistema ideado exclusivamente para personas con limitaciones de salud, sino que además lo aprovechan mal: tapan rampas, pisan sendas peatonales, usan cordones amarillos, tiran sus coches en la puerta de escuelas, hospitales o arriba de las veredas, total la policía no los multará y/o la grúa no se los llevará.

¿Cómo hacen los "truchos" para obtener sus papeles? La investigación que Telefe Noticias vino llevando adelante desde hace más de tres meses descubrió todo tipo de maniobras: certificados con un titular real usado por uno trucho, certificados con discapacitados inventados y hasta certificados a nombre de muertos. Además, en las próximas horas revelaremos un material fílmico que promete ser un escándalo: los certificados apócrifos siendo vendidos por quienes deben controlar, un clásico del curro local.

Hay estadísticas oficiales sobre la cantidad de discapacitados, pero no existe aún noción sobre la cantidad de falsos discapacitados. Pero basta agudizar la vista para comprender que hay demasiadas personas haciéndose las vivas y arruinando los derechos de los discapacitados.