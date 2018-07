Fotos Robaron un auto con menores, se rompió y pidieron a los chicos empujarlo

Hoy 11:02 -

Dos jóvenes delincuentes se robaron un auto en el centro de la ciudad de Córdoba con dos chicos dentro que dormían mientras sus padres repartían comida a gente en situación de calle.

El hecho ocurrió en la madrugada de este martes. Un hombre y su esposa se bajaron de un Volkswagen Gol, dejaron a sus dos hijos de 11 y 13 años dentro y los delincuentes aprovecharon para robar el auto. Cuando escapaban, el vehículo se les quedó por un desperfecto y tuvieron que pedirle a los chicos que les ayudaran a empujar.

"Quedaron dormidos. Íbamos a dar comida a una gente y cuando volvíamos al auto no estaba, los chicos tampoco.

"Terrible, no veíamos a los chicos. Nos dimos con que esta misma gente nos habían robado el auto y se habían llevado a los niños a una cuadra. Se les quedó el auto; si no no sé a dónde estarían ahora", agregó la mujer en declaraciones al El Doce.

Cuando los chicos se despertaron, los ladrones se hicieron pasar por policías que iban a secuestrar el vehículo.

El auto fue recuperado y los asaltantes de 18 y 23 años, fueron detenidos por la Policía. Los chicos no sufrieron lesiones pero quedaron en estado de shock.