Charly García y un fuerte insulto a Mauricio Macri en pleno recital

Charly García sorprendió a todo su público en la plaza de la Música de Córdoba, cuando en plena interpretación del clásico "Inconsciente colectivo", deslizó la frase: "Mauricio Macri la puta que te parió".

El exabrupto del músico causó sorpresa en el público, sobre todo porque Córdoba fue la provincia que más apoyó a Macri en las elecciones legislativas de 2015.

Cabe recordar que no es la primera vez que el músico se manifiesta contra el Presidente. Hace algunos meses dijo que compartió una fiesta con Macri y que lo vio brindar con agua.

"Te cuento la máxima de Macri. Año Nuevo en Punta del Este: Faena, Macri y yo. Faena levanta la copa y dice: 'Alegría y poder'. Y yo me fijo en la copa de Macri y era agua. Le digo: '¿Brindás con agua?'. Y me dice: 'No quiero perder nunca el control'. ¡Andá!".

Además, dijo que Carlos Menem fue su presidente favorito de la democracia porque le parece mucho "más humano" que los que vinieron después.