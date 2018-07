Viral: El desesperado pedido de trabajo de un hombre 'sin techo'

Hoy 14:59 -

El programador David Casarez, de 26 años, no pudo encontrar un trabajo en Silicon Valley y se quedó sin hogar. Por ese motivo estaba tan desesperado que decidió entregar su CV en una intersección de la zona de la Bahía de San Francisco.



"Sintecho, con hambre de éxito. Tome un currículo", rezaba el cartel que sostenía el joven. Según reporta la revista Time, Casarez se había mudado a Silicon Valley el pasado mes de septiembre tras haber trabajado varios años en el ámbito de la informática. Sin embargo, la vida allí resultó muy cara y encontrar un empleo fue tan difícil que terminó viviendo en su furgoneta. Después ya no pudo pagar ni por ella y se vio obligado a vivir en un parque mientras trataba de conseguir un trabajo como 'freelance'.



El desarrollador de web afirmó a la prensa que lo único que quería era una "oportunidad de trabajo", y que para ello "debía hacer algo loco".



Una mujer desconocida se conmovió al ver al joven en la calle que no pedía dinero, sino que "alguien tomara su CV", y compartió su foto junto con el currículo en Twitter el 28 de julio. "Si alguien en Silicon Valley pudiera ayudarlo, sería increíble", escribió.



Rápidamente su historia se volvió viral, y el informático no solo recibió muchas palabras de apoyo, sino que también fue contactado por varias empresas, entre ellas Google y Netflix, según informó la mujer que compartió su historia. En estos momento se desconoce si ya ha conseguido un empleo definitivo, pero la revista People afirma que ya recibió más de 200 ofertas de trabajo.

Today I saw this young homeless man asking for people to take a resume rather than asking for money. If anyone in the Silicon Valley could help him out, that would be amazing. Please RT so we can help David out! pic.twitter.com/ewoE3PKFx7