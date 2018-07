Intentó sacarse una selfie desde una cascada de 20 metros y paso lo peor

Hoy 15:43 -

Un hombre resultó herido tras perder el equilibrio y caer desde 20 metros de altura cuando estaba tomándose una selfi. El incidente ocurrió el pasado sábado en el distrito de Gariaband, en el estado de Chhattisgarh (India), informan medios locales.



Se reporta que el hombre visitaba la cascada junto con un amigo cuando decidió tomarse una foto con vista al torrente de agua, pero de repente se resbaló y cayó desde lo alto. Afortunadamente, el individuo preservó la vida, pero sufrió una fractura en su pelvis.

Man plunges 50 feet down a waterfall and breaks his pelvis after slipping as he took a selfie in India pic.twitter.com/0EqI7qVzgb