CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de Agosto de 2018

A LAS 23.30 TODO POR MI HIJA.

01/08/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 LOS SIMPSONS

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)

23.30 TODO POR MI HIJA

00.15 KARA PARA ASK

01.00 #HASTHAGVIAJEROS

01.05 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

21.15 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.45 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.30 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO

 

CANAL14

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 CICLO DE COLECCIÓN

16.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

17.00 CULTURAR TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CIRCUITO ARGENTINA

19.00 MORENA TV

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN


CANAL 4

13.30 POLI 24

14.00 MUNDO RALY

14.30 MUNDO MITRE - NACIONAL B

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 SEGURIDAD VIAL

20.00 LA CABRITA EXPRESS

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 SOLO FÚTBOL

23.00 LA FIJA


PELÍCULAS

CINEMAX

06.41 DC SUPER HERO GIRLS. HÉROE DEL AÑO

08.05 NORM Y LOS INVENCIBLES

09.49 MI ÁNGEL GUARDIÁN

11.30 BATMAN ILIMITADO. MECAS VERSUS

MUTANTES

12.11 HOMBRES DE NEGRO

14.50 PEQUEÑAS SUPER ESTRELLAS

16.44 MI GRAN OPORTUNIDAD

18.39 BATMAN ILIMITADO. MECAS VERSUS

MUTANTES

19.56 HOMBRES DE NEGRO

22.00 PACTO CRIMINAL

TCM

07.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

07.56 LA NIÑERA

08.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

09.57 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

10.22 LA NIÑERA

11.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

11.37 CANTANDO BAJO LA LLUVIA

13.30 SUPERMAN 2. DONNER CUT

15.50 RUTA SUICIDA

17.50 PURPLE RAIN

19.55 BILLY ELLIOT

22.00 ERIN BROCKOVICH, UNA MUJER AUDAZ

TNT

06.00 FURIA EN DOS RUEDAS

07.34 LOS ROMPEBODAS

09.37 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR

11.48 UNA FAMILIA NUMEROSA

13.37 KARATE KID

15.56 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

17.32 NANNY MCPHEE. LA NANA MÁGICA

19.29 UN SUEÑO POSIBLE

22.00 LA PROPUESTA

00.07 SI FUERAS YO

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11

09.55 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11

11.45 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11

12.40 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11

13.35 EL NÚCLEO

16.10 HOUSE M.D.

17.05 CHICAGO P.D.

18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

21.00 LUCIFER

22.00 LUCIFER

23.00 EX- MÁQUINA

01.05 CHICAGO P.D.

02.00 CHICAGO P.D.

STUDIO UNIVERSAL

09.20 MI AVENTURA CANADIENSE

10.55 EL PARTIDO

12.40 LOS COMECALCETINES

14.20 TORPES Y SEXY

16.20 CRISIS DE LOS 40

18.10 CHIQUITO PERO PELIGROSO

20.00 EL PROFESOR CHIFLADO

21.50 UN PRÍNCIPE EN NUEVA YORK

24.15 EL PODER DE LA JUSTICIA

02.50 FULLSCREEN

03.20 40 DÍAS Y 40 NOCHES


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

*MAÑANA, A LAS 21, “FOGÓN & TERTULIA“, CON ALE CARABAJAL Y EL CUARTETO.

INVITADOS: MAXIMILIANO MORALES Y MARTÍN JUÁREZ (VIOLÍN), JUAN PABLO

ZAIDMAN (VIOLA), Y ERNESTO MEDINA (VIOLONCELLO); VIRGINIA COSTAS CON LA

DANZA. ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.

FÓRUM

(PERÚ 510)

* DOMINGO 5 DE AGOSTO, A LAS 16.30, TÉ BINGO SOLIDARIO + MODA SHOW,

EN EL MARCO DEL 5º ENCUENTRO ANUAL DE LA FUNDACIÓN MARÍA GRACIELA

MAIDANA.

CLUB OLÍMPICO DE LA BANDA

* SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE AGOSTO, LA FIESTA DEL VIOLINERO, DE NÉSTOR

GARNICA, Y MUCHOS INVITADOS.

MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL

* JUEVES 30 DE AGOSTO, A LAS 20, EN EL PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SE

REALIZARÁ EL VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE.

ACTUARÁN MELINA IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y

MISHQUI VACILÓN. ENTRADA: GRATIS.

MILONGA DE PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

* TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA

DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D) ANIMACIÓN (ATP) 01/08 -14:45

(Cast) 16:55 (Cast)19:10 (Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):

ACCIÓN (+13 AÑOS) 01/08 - 21:30

(Cast)

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO (2D) AVENTURA, (13 años)

01/08 -15:10 (Cast) 17:45 (Cast)

RASCACIELOS (2D):

DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

01/08 20:20 (Subt)

MAMMA MÍA , VAMOS OTRA

VEZ (2D): COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY - 01/08 -22:30 (Subt)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D) ANIMACIÓN (ATP)

01/08- 14:25 (Cast) 16:30 (Cast) 18:35

(Cast) 20:40 (Cast)

12 HORAS PARA SOBREVIVIR

(2D):

AVENTURA (+16 AÑOS)

01/08 -22:45 (Subt)

JÓVENES TITANES EN ACCIÓN

(2D)

ANIMACION (ATP) 01/08- 14:50 (Cast)

16:40 (Cast) 18:30 (Cast) 20:20 (Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS) 01/08 -22:10

(Subt)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

01/08 - 14:40 (Cast)

ANT MAN, THE WASP (2D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

01/08 - 17:10 (Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS) 01/08- 19:35

(Subt)

RE LOCA (2D)

COMEDIA (16 años) 01/08 -22:30

(Cast)


HÍPER LIBERTAD

JÓVENES TITANES 2D ATP

CASTELLANO 2D 16.10-

(JUEVES A DOMINGO)

CASTELLANO 2D 18.10-20.10-

HOTEL TRANSYLVANIA 3 ATP

CASTELLANO 2D 15.00 - (JUEVES A

DOMINGO)

CASTELLANO 2D 17.20 - 20.30

RASCACIELOS. RESCATE EN

LAS ALTURAS APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22.40

MISIÓN IMPOSIBLE APTA

13 AÑOS CASTELLANO 2D 22.20 Y

CASTELLANO 3D 19.30

LOS INCREÍBLES 2 ATP CASTELLANO

2D 15.20 (JUEVES A DOMINGO)

CASTELLANO 2D 17.50.

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO APTA 13 AÑOS CASTELLANO

2D 22.00


 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de Agosto de 2018

También te puede interesar