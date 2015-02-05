CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de Agosto de 2018
A LAS 23.30 TODO POR MI HIJA.
Por El Liberal
01/08/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 LOS SIMPSONS
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)
23.30 TODO POR MI HIJA
00.15 KARA PARA ASK
01.00 #HASTHAGVIAJEROS
01.05 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.45 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.30 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 CICLO DE COLECCIÓN
16.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
17.00 CULTURAR TV
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CIRCUITO ARGENTINA
19.00 MORENA TV
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)
22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
CANAL 4
13.30 POLI 24
14.00 MUNDO RALY
14.30 MUNDO MITRE - NACIONAL B
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 SEGURIDAD VIAL
20.00 LA CABRITA EXPRESS
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 SOLO FÚTBOL
23.00 LA FIJA
PELÍCULAS
CINEMAX
06.41 DC SUPER HERO GIRLS. HÉROE DEL AÑO
08.05 NORM Y LOS INVENCIBLES
09.49 MI ÁNGEL GUARDIÁN
11.30 BATMAN ILIMITADO. MECAS VERSUS
MUTANTES
12.11 HOMBRES DE NEGRO
14.50 PEQUEÑAS SUPER ESTRELLAS
16.44 MI GRAN OPORTUNIDAD
18.39 BATMAN ILIMITADO. MECAS VERSUS
MUTANTES
19.56 HOMBRES DE NEGRO
22.00 PACTO CRIMINAL
TCM
07.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
07.56 LA NIÑERA
08.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
09.57 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
10.22 LA NIÑERA
11.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
11.37 CANTANDO BAJO LA LLUVIA
13.30 SUPERMAN 2. DONNER CUT
15.50 RUTA SUICIDA
17.50 PURPLE RAIN
19.55 BILLY ELLIOT
22.00 ERIN BROCKOVICH, UNA MUJER AUDAZ
TNT
06.00 FURIA EN DOS RUEDAS
07.34 LOS ROMPEBODAS
09.37 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR
11.48 UNA FAMILIA NUMEROSA
13.37 KARATE KID
15.56 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
17.32 NANNY MCPHEE. LA NANA MÁGICA
19.29 UN SUEÑO POSIBLE
22.00 LA PROPUESTA
00.07 SI FUERAS YO
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11
09.55 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11
11.45 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11
12.40 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11
13.35 EL NÚCLEO
16.10 HOUSE M.D.
17.05 CHICAGO P.D.
18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
21.00 LUCIFER
22.00 LUCIFER
23.00 EX- MÁQUINA
01.05 CHICAGO P.D.
02.00 CHICAGO P.D.
STUDIO UNIVERSAL
09.20 MI AVENTURA CANADIENSE
10.55 EL PARTIDO
12.40 LOS COMECALCETINES
14.20 TORPES Y SEXY
16.20 CRISIS DE LOS 40
18.10 CHIQUITO PERO PELIGROSO
20.00 EL PROFESOR CHIFLADO
21.50 UN PRÍNCIPE EN NUEVA YORK
24.15 EL PODER DE LA JUSTICIA
02.50 FULLSCREEN
03.20 40 DÍAS Y 40 NOCHES
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
*MAÑANA, A LAS 21, “FOGÓN & TERTULIA“, CON ALE CARABAJAL Y EL CUARTETO.
INVITADOS: MAXIMILIANO MORALES Y MARTÍN JUÁREZ (VIOLÍN), JUAN PABLO
ZAIDMAN (VIOLA), Y ERNESTO MEDINA (VIOLONCELLO); VIRGINIA COSTAS CON LA
DANZA. ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.
FÓRUM
(PERÚ 510)
* DOMINGO 5 DE AGOSTO, A LAS 16.30, TÉ BINGO SOLIDARIO + MODA SHOW,
EN EL MARCO DEL 5º ENCUENTRO ANUAL DE LA FUNDACIÓN MARÍA GRACIELA
MAIDANA.
CLUB OLÍMPICO DE LA BANDA
* SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE AGOSTO, LA FIESTA DEL VIOLINERO, DE NÉSTOR
GARNICA, Y MUCHOS INVITADOS.
MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL
* JUEVES 30 DE AGOSTO, A LAS 20, EN EL PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SE
REALIZARÁ EL VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE.
ACTUARÁN MELINA IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y
MISHQUI VACILÓN. ENTRADA: GRATIS.
MILONGA DE PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
* TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA
DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D) ANIMACIÓN (ATP) 01/08 -14:45
(Cast) 16:55 (Cast)19:10 (Cast)
MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):
ACCIÓN (+13 AÑOS) 01/08 - 21:30
(Cast)
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAÍDO (2D) AVENTURA, (13 años)
01/08 -15:10 (Cast) 17:45 (Cast)
RASCACIELOS (2D):
DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
01/08 20:20 (Subt)
MAMMA MÍA , VAMOS OTRA
VEZ (2D): COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY - 01/08 -22:30 (Subt)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D) ANIMACIÓN (ATP)
01/08- 14:25 (Cast) 16:30 (Cast) 18:35
(Cast) 20:40 (Cast)
12 HORAS PARA SOBREVIVIR
(2D):
AVENTURA (+16 AÑOS)
01/08 -22:45 (Subt)
JÓVENES TITANES EN ACCIÓN
(2D)
ANIMACION (ATP) 01/08- 14:50 (Cast)
16:40 (Cast) 18:30 (Cast) 20:20 (Cast)
MISIÓN IMPOSIBLE 6 (2D):
ACCIÓN (+13 AÑOS) 01/08 -22:10
(Subt)
LOS INCREÍBLES 2 (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
01/08 - 14:40 (Cast)
ANT MAN, THE WASP (2D):
AVENTURA (+13 AÑOS)
01/08 - 17:10 (Cast)
MISIÓN IMPOSIBLE 6 (2D):
ACCIÓN (+13 AÑOS) 01/08- 19:35
(Subt)
RE LOCA (2D)
COMEDIA (16 años) 01/08 -22:30
(Cast)
HÍPER LIBERTAD
JÓVENES TITANES 2D ATP
CASTELLANO 2D 16.10-
(JUEVES A DOMINGO)
CASTELLANO 2D 18.10-20.10-
HOTEL TRANSYLVANIA 3 ATP
CASTELLANO 2D 15.00 - (JUEVES A
DOMINGO)
CASTELLANO 2D 17.20 - 20.30
RASCACIELOS. RESCATE EN
LAS ALTURAS APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22.40
MISIÓN IMPOSIBLE APTA
13 AÑOS CASTELLANO 2D 22.20 Y
CASTELLANO 3D 19.30
LOS INCREÍBLES 2 ATP CASTELLANO
2D 15.20 (JUEVES A DOMINGO)
CASTELLANO 2D 17.50.
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAÍDO APTA 13 AÑOS CASTELLANO
2D 22.00