FÚNEBRES | 1 de agosto de 2018

01/08/2018 -

Fallecimientos

- David Silenio Casarez (La Banda)

- Enrique Zurita (Loreto)

- Manuel Eduardo Galván (La Banda)

- Rosario de Jesús Gutiérrez ( Cañada Escobar)

- Hugo Cesar Ibarra

- Ana Luz Suarez (Los Quirogas)

- Hugo Marcelo Aguirre Llovet

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AGUIRRE LLOVET, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/18|. Su esposa Gilda Lucrecia Torres, sus hijos Marcos, Mauricio, Lourdes y demás familiares part. el fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. La Piedad. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.S

ARTAYER, SILVIA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Las amigas de su hija Bettina participan con profundo pesar el fallecimiento de su mamá: Norma, Tere, Fanny, Alicia, Silvia, María. Ruegan oraciones en su memoria.

HAZAM, PEDRO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Polo Mackeprang y Magali Sily, hijos y nietos, y Mario A. Sily e hijos participan con pesar su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus hijas y hermanas en irreparable pérdida. Pedro descansa en paz.

IBARRA, HUGO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/18|. Su esposa Yolanda, sus hijos Karina, Cinthia, nietos, Camila, Ornella, Rocio, Antonella, Thiago, Lorenzo, bisnietos, Lisandro, hnos pol y demás fliares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

IBARRA, HUGO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Construir S. A. participan con dolor el fallecimiento de su empleado, acompañan a su flia. en este difícil trance y ruegan oraciones por su eterno descanso.

IBARRA, HUGO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Oscar Zambolín, participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a su flia. en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

IBARRA, HUGO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Marcelo Zambolín, participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su flia. en el dolor. Ruega oraciones por su descanso en paz.

IBARRA, HUGO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Sus compañeros de trabajo de Construir S. A. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones por la paz de su alma y brille para él la luz que no tiene fin.

OLIVERA, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/18|. Su hermana política Norma y su sobrina Nancy Olivera participan con mucho dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CORBALÁN DE CATÁN, TELMA DALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/96|. Mamila hoy se cumplen 22 años que has partido al Reino del Señor que no estás con nosotros para compartir tantos y buenos momentos de cada día. Hoy y todo los días te recuerdo con mucho amor, lo cual hace más llevadero mi dolor. Madre te pido ilumines mi camino y de toda mi familia desde el lugar que estés. Que Dios te tenga la gloria. Descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Su hijo Carlos Catán, su hija política Olga, sus nietos Emanuel, Mariana y su bisnieta Benecia Catalina, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia San José de Belgrano.

HERRERA DE CONCHA, ASCENCIÓN DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/16|. Sus hijos Ramón, Manuel y Luis Concha, su hija política Vicky, nietos, bisnietos y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la Catedral Basílica, al recordarse 77 años de su Natalicio. Ruegan oraciones en su memoria.

REYNOSO, SEGUNDO DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/89|. Sus hijas Dora Reynoso de Abdala, Lylia Reynoso de Carola e Hilda Reynoso de Saín y flias, invitan a la misa que en su querida memoria se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia La Merced con motivo de recordarse 29 años de su partida a la Casa del Señor.

ROLDÁN, RODOLFO BERNABÉ (Machingo) (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/14|. Fuiste el pilar de nuestro, hogar, un esposo compañero, un padre protector y solidario, un abuelo cariñoso. Todos los valores nos dejaste como guía para seguir adelante y calmar tu ausencia, rogamos que nuestras lágrimas lleven una oración para que descanses en paz. Tu esposa Nora Pirro, tus hijos Rodolfo, Verónica, y Diego, tus hijas políticas y nietos, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en la parroquia la Inmaculada.

ROLDÁN, RODOLFO BERNABÉ (Machingo) (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/14|. Hermano que vacío que nos dejaste al partir al Reino del Señor, pero sigues vivo en nuestros corazones. Tus hermanas Yeye y Mary, tus sobrinos Rodrigo, Graciela y Mariano Lastra, Esteban García. Rogamos una oración para que descanses en paz. Invitamos a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia la Inmaculada. Con motivo de cumplirse 4 años de su partida.

YOCCA, OSVALDO ROMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/00|. Papi: Tu presencia y tus consejos permanecen en el tiempo y lo que florezca en nosotros llevará tu marca para siempre te amamos. Tu esposa Miguela Ryllumski, tus hijos, Cacho, Inés, Juan, Evelina, Angelo, Nino y Renato, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús con motivo de cumplirse 18 años de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

MEDINA, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/18|. Querida hermana, hoy hace 2 meses que partiste para no volver, pero en cada instante estás con todo el amor que supimos prodigarnos junto a nuestro adorado padre y todos los hermanos. Ahora descansa en paz, que jamás podré olvidarte, estás junto a mi en todo momento. Tu adorada hermana Irene y Santiago.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CASAREZ, DAVID SILENIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Su esposa Blanca Romano, sus hijos Patricia y Daniel sus nietos Fabiana, Noelia, Jimena y Franco y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

GALVÁN, MANUEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Su esposa Rosa Díaz, sus hijos Benito, Marta, Gladiz, Ramón, Gerardo, h. políticos Elsa, Alejandro, Esther nietos Santiago, Gabriel, Belén, Ángel, Nicolás y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 horas cementerio Jardín del Sol. COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

PENIDEZ, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Acompaña con profundo sentimiento al amigo Penidez la familia de Alejandro Constantinidis y Elena Irene Martínez. Ruegan oraciones en su memoria.

POLIDO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/18|. Qué triste y dolorosa es la partida de un amigo. José Soler, Jacqueline Catálfamo, Tamara Soler y Nicolás Soler, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ARRIETA, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/16|. Hermana querida cuanta falta me haces, perdón por pensar egoístamente y quererte tenerte conmigo que descanses en paz, te amo. Su esposo, hijos, nietos, hermanos, sobrinos y sobrinos nietos, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol La Banda.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARAMAYO, STELLA RENEÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/18|. Señor bendícela y haz que su alma descanse en la paz de tu amor. Sus sobrinos Pablo y Graciela Juárez, sus sobrinos nietos Emiliano y Sergio y sobrinos políticos Antonia y Sergio, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

GUTIÉRREZ, ROSARIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Te despiden. Sus hermanos Selva, María Gutiérrez y sobrinos Marito, Selva, Roxana. Ruegan por el eterno descanso de su alma. Sus restos serán inhumados a hs 10 en el cement. de Cañada Escobar. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SUÁREZ, ANA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Sus hijos Ubilde, Nene, Maga, Negra, y Gustavo, hijos políticos Luisa, Griselda, nietos, nietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cemet. local. Casa de duelo Los Quirogas. EMPRESA SANTIAGO.

VILLAVICENCIO, ROBERTO RAVINO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/18|. Juan Carlos Tauil y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VILLAVICENCIO, ROBERTO RAVINO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/18|. Su compañero municipal Juan Fabrini y vecinos del barrio Villa Aurora Ester González y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VILLAVICENCIO, ROBERTO RAVINO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/18|. "Le dijo Jesús; Yo soy la resurrección, y la vida; el que cree en mí, aunque este muerto vivirá". Su amigo Víctor Nuno y familia, participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VILLAVICENCIO, ROBERTO RAVINO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/18|. Luis Alberto Fernández y familia, participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la resignación. Se ruega una oración en su memoria.

ZURITA, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Su esposa Fani, sus hijos Ramón, Aurelia, Cergio, y Lucas, h. políticos, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio Cristo Rey Loreto COB. IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

ZURITA, ENRIQUE ( Tata) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Tu pérdida tan inesperada golpea fuertemente tu corazón y del tu nieta Jimena. Guía desde el cielo nuestro camino, ruego a Dios te abrase eternamente. Su hijo Ramón Zurita, su hija política Claudia y su nieta Jimena Zurita participan con dolor su fallecimiento.

ZURITA, ENRIQUE ( Tata) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Te has convertido en nuestra estrella, gracias Tata querido porque solo nos dejas momento de felicidad. Cuídanos y guíanos para convertirnos en grandes hombres. Chauchiya Tata . Sus nietos Octavio y Lorenzo Zurita participan con dolor su fallecimiento.

ZURITA, ENRIQUE ( Tata) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Querido hermano Enrique que brille para ti la luz que no tiene fin, ruego a Dios fuerzas para transitar esta dura pérdida. No te digo adiós sino hasta luego. Primi Zurita.

ZURITA, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Señor, dale el descanso eterno. Dany Parodi participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña a su familia con cálido sentimiento. Quimilí.

ZURITA, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Un coro de ángeles te marcarán el camino hacia Dios, descansa en paz. Pocha de Ledesma, sus hijos Beto, Sonia, Silvina, Mariela y su nieta Morena participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan duro momento.

ZURITA, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. "Cristo te llamó, hoy te recibe en su morada de luz y paz". Héctor Mattar y su esposa Roxana Ruiz, sus hijos Javier, Natalia, Sebastián y José acompañan a toda su familia en tan doloroso momento.

ZURITA, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. "La gloria es un valle, un jardín, un rosal, tu nueva morada es una luz Celestial". Hugo Mattar, su esposa Mónica Caliz y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ZURITA, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. "El Señor lo cubra con su manto de Misericordia, de gracia y lo tenga entre sus elegidos". Carlos Daniel Mattar, su esposa Roxana Anguio y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Lucas.

ZURITA, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Para ti nuestros recuerdos y nuestras oraciones por siempre. Descansa en Paz. Natalia Mattar y su familia participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su novio Lucas y acompaña a toda la familia en este momento de dolor .

ZURITA, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. "A Ti elevo mi ama, a Ti, mi Dios y Señor". Dorys y Jota Jozami y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.