Se viene la 1ª edición de la Copa Quimsa

01/08/2018 - Con gran expectativa se espera el comienzo del primer torneo interprovincial de patín denominado Copa Quimsa, el cual se desarrollará los días 4 y 5 de agosto en el club Huracán de la ciudad Capital. El patín es otra de las fuertes actividades deportivas que Quimsa lleva adelante durante todo el año y una de las disciplinas que más ha crecido en los últimos años. En esta ocasión, Quimsa comunicó que consideran un orgullo poder contar que se viene trabajando fuerte para la realización de este primer torneo interprovincial. La profesora Florencia Cella quien encabeza la escuela de patín de la “Fusión” dijo: “Nos estamos preparando a full ya que es la primera vez que estamos en la organización de un torneo de estas características. Vamos a recibir gente de la provincia de Tucumán, nuestro Patín Quimsa va a presentar 80 patinadoras de las categorías que van entre exhibición, inc ent i vac ión format i va, C cuarta, C quinta, C tercera y C segunda”, destacó sobre el evento. Cella destacó estar “con muchos nervios y muchas ganas porque también vamos a estrenar equipos. Van a debutar muchas niñas, entre ellas la hija del señor gobernador de la provincia Gerardo Zamora. Así que nos estamos preparando todos los días, entrenamos a full muchas horas de trabajo y esperamos que la gente nos acompañe y puedan disfrutar de todo el sacrificio que venimos realizando”, destacó en la oportunidad. Actividad El torneo dará inicio el próximo sábado 4 de agosto a partir de las 15 en el estadio de Huracán, con el desfile de todas las delegaciones participantes y se prevé contar con la visita del gobernador de la provincia Dr. Gerardo Zamora y la diputada nacional Dr. Claudia Ledesma Abdala de Zamora. De esta manera, lo mejor de la disciplina se podrá apreciar el próximo fin de semana y en un evento que, con seguridad, congregará a una importante cantidad de patinadoras de toda la provincia, en las diferentes categorías y estilos. La familia santiagueña tendrá un gran motivo para disfrutar del mejor patín en Santiago del Estero y el estadio del Club Huracán será el escenario indicado para hacerlo desde el sábado venidero.