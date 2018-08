Olímpico tuvo su Campus de Invierno

01/08/2018 - El campus de invierno tuvo una gran convocatoria. Con marcado éxito se llevó a cabo en las instalaciones del Club Ciclista Olímpico, la primera edición del campus de invierno. Más de 60 chicos de diferentes sexos, en su mayoría de La Banda, Santiago del Estero y Tucumán le dieron marco apropiado al evento social y deportivo que estuvo coordinado por Julián Pagura, jefe de cantera y primer asistente, más el trabajo de los entrenadores y preparadores físicos.“Tratamos de inculcarles hábitos y herramientas a los participantes, en un posible camino al profesionalismo. Al mismo tiempo apuntamos a lo social, una de las premisas del Club Olímpico”, comentó Julián Pagura. Luego de separar a los campistas por grupos de edades, se trabajó en las diferentes canchas. Cronograma. Grupo Nº 1: entrada en calor, flexibilidad, utilización del cuerpo, ejercicios de coordinación (PF Mauricio Maciel y Adrián Miranda). Grupo Nº 2: entrada en calor, flexibilidad, utilización del cuerpo y ejercicios de coordinación (PF Ramiro Peragallo). Grupo Nº 1: iniciación a la bandeja, ambas manos, parada en uno y dos tiempos. Definiciones: entrenador Julián Pagura y Adrián Miranda. Grupo Nº 2: defensa, postura defensiva, defensa del jugador con balón y defensa del jugador sin balón, defensa del 1 vs. 1. Entrenador Sergio Pugliese y Mauricio Maciel. Grupo Nº 1: defensa, postura defensiva, defensa del jugador con balón y defensa del jugador sin balón y Defensa del 1 vs. 1. Entrenador: Sergio Pugliese. Grupo Nº 2: iniciación a la bandeja, ambas manos, parada en uno y dos tiempos. Definiciones: entrenador Julián Pagura y Álvaro García. Grupos 1 y 2: elongación y fin de la primera jornada matutina (Ramiro Peragallo, Mauricio Maciel - Adrian Miranda). G rupo Nº 1: entrada en calor y activación (Ramiro Peragallo). Grupo Nº 2: entrada en calor y activación (Mauricio Maciel). Grupo Nº 1: dribling, postura, errores comunes, tipos de dribling, cambios de dirección y velocidad (Álvaro García Sánchez y Sergio Pugliese). Grupo Nº 2: movimientos de pies, pie interno, pie externo. Definiciones: José Gerez y Ramiro Peragallo. Grupo Nº 1: pases, tipos de pases, errores comunes, pases y definiciones (Álvaro García Sánchez y José Gerez). Grupo Nº 2: cortina a tercero, movilidad, ubicación. Definiciones: Sergio Pugliese y Julián Pagura. Grupo Nº 1: técnica de lanzamiento (entrenador Sergio Pugliese, Mauricio Maciel y Adrián Miranda). Grupo Nº 2: 3 vs. 3 con todo lo trabajado en la jornada (José Gerez y Álvaro García Sánchez). Elongación final y relajación. Charla final con padres, jugadores y familiares en general sobre nutrición, prevención de lesiones y conceptos generales. El entrenador Julián Pagura explicó que el objetivo era inculcar hábitos y herramientas en un posible camino al profesionalismo.