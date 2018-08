Tomás Rodríguez Cano celebró en la categoría sub12

01/08/2018 - Tomás Daniel Rodríguez Cano está iniciando su carrera deportiva en tenis, pero el fin de semana pasado vivió una experiencia inolvidable en San Salvador de Jujuy, donde logró el primer puesto de la categoría Sub12 en la instancia denominada “second chance” del Torneo Regional. Este termense de 12 años llegó a Jujuy con perfil bajo y se fue con la satisfacción de haber conseguido un trofeo que será un impulso adicional de cara al futuro. Tomás enfrentó en la final al jujeño Justino Pfister, al que venció por 7/5 y 6/2 para demostrar que es un jugador de gran potencial. Fue un premio a la constancia y dedicación, pero también a un talento que deberá ser pulido durante su etapa de formación. El momento cumbre fue la entrega de premios, en la que disfrutó a pleno del aplauso de sus compañeros, entrenadores y ocasionales rivales. En Sub14 En Sub14, otro santiagueño llegó a la final de la “second chance”. Lucca Guercio derrotó a Máximo Zeitune 6/4 y 6/2 y sumó otro logro a su carrera deportiva. En esta categoría también participó José Eduardo Salvatierra, que es otro de los chicos que se ha convertido en embajador del tenis santiagueño. Esta vez no pudo desplegar su mejor juego y quedó eliminado en octavos de final. El crédito bandeño no pudo repetir la destacada actuación que había cumplido en junio, cuando logró el subcampeonato en single y en dobles. De todos modos, José Eduardo tendrá la chance de una revancha el próximo 14 del corriente, cuando participe en el Torneo Nacional de Grado 1, que se realizará en Córdoba. También participó Joaquín Cánepa, pero no pudo meterse en las instancias decisivas de su categoría. El Regional, que se jugó en las canchas de Sociedad de Tiro, Gimnasia y Esgrima con la organización de la Asociación Jujeña de la especialidad, otorgó puntos para el ranking del circuito de menores de la Asociación Argentina. En la categoría sub 12, Leandro Aranda se quedó con el título al ganarle en la final a Juan Cruz López en sets corridos 6/2 y 6/0. En dobles la dupla Ayala/Fernández festejó ante Velazco/Salgado 6/7, 6/1 y 10/6. En la categoría sub 14 el campeón fue Gonzalo Zeitune que en la final le ganó a Fantino Alberca por 6/2 y 6/3.