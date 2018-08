Normal Banda, número uno en categoría Preinfantiles

01/08/2018 - Normal Banda se quedó con el número uno de la fase regular de la categoría Preinfantiles, tras vencer el jueves pasado a Nicolás Avellaneda por 73 a 31, en partido pendiente del Torneo Dr. Gerardo Zamora. El equipo de Diego Burgos cerró la fase regular con 40 puntos, producto de 19 victorias y 2 derrotas y todo indica que en los playoffs se enfrentará con Juventud BBC. Atamisqui BBC terminó con los mismos números, pero quedó en segunda posición, por lo que jugaría playoffs ante Lawn Tennis. Todavía no están definidas las restantes posiciones, ya que hay tres partidos pendientes de resolución, en tanto que hoy a las 19 se enfrentarán Belgrano y Red Star. Las posiciones hasta ayer eran las siguientes: Normal Banda y Atamisqui BBC, 40 puntos; Independiente BBC y Quimsa, 39; Olímpico, 38; Huracán y Nicolás Avellaneda, 34; Red Star, 33; Águilas de Pozo Hondo y Sportivo Colón, 32; Contadores BBC, 31; Tiro Federal, 30; Jorge Newbery, 29; Belgrano y Lawn Tennis, 28; Juventud, 27; Fernández BBC, 25. Los ocho primeros tendrán ventaja deportiva, por lo que en caso de ganar el primer partido accederán a la siguiente instancia. El próximo sábado comenzarán los playoffs con estos cruces: 1º vs. 16º, 2º vs. 15º, 3º vs. 14º, 4º vs. 13º, 5º vs. 12º, 6º vs. 11º, 7º vs 10º, 8º vs. 11º.