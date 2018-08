Desde hoy sube un 6% el GNC y las naftas premium aumentarán a más de $40 por litro

Fotos NAFTAS. Con la suba prevista, las premium superarán los $40 por cada litro de este combustible. En el gasoil, también es fuerte el impacto.

El precio del GNC tendrá un aumento a partir de hoy del 6% en Santiago del Estero, mientras que en el caso de los combustibles líquidos como las naftas y el gasoil, subirán entre un 5 y 8% hasta el próximo fin de semana, según lo confirmaron autoridades de la Cámara de Expendedores local (Cepase).

En primer término, desde las primeras horas de hoy está vigente un nuevo valor para el m3 de GNC que aumentó en $1. De esta forma, en la mayoría de las expendedoras, el m3 de este combustible se ubicará entre los $17 y $18. La brecha se explica en el hecho de que en la actualidad la mayoría de las estaciones ubicadas en la capital santiagueña lo venden a $16, pero en otras ciudades como en La Banda o en el interior el combustible ya se comercializaba en torno de $16,90 y $17.

Anoche, el presidente de la Cepase, Pedro Llorvandi, confirmó el aumento: "Subimos en $1 el m3 de GNC hasta el 1 de octubre, cuando analicemos otra vez cuál será el aumento que impulsará el Ministerio de Energía de la Nación para el precio del gas en boca de pozo, porque liberar el mercado y trasladar el 40% de devaluación que tenemos al precio del GNC era una locura", señaló.

La iniciativa de la Cepase debatida a lo largo de la jornada apuntaba a lograr un incremento más moderado que el resultante de traspasar todo el costo de la devaluación desde el último valor con el que se había fijado el millón de BTU a un dólar de $20,35 hasta los $28 actuales. "Energía había dicho que la negociación era libre entre productoras, distribuidoras y las expendedoras. Pero con ese criterio, la suba en vez de $1 tenía que ser de $3. Aunque al final de la discusión que mantuvimos logramos cerrar en un valor intermedio, que es esta suba de $1 que aplicaremos desde mañana (por hoy)", indicó.

El impacto en las naftas

En tanto, desde la Cámara confirmaron que "el aumento va a ser hasta el fin de semana y entre un 5 y 8% dependiendo el combustible, ya sea común o premium tanto en naftas como en gasoil. Pero está confirmado el incremento", señaló Llorvandi.

En cuanto a las naftas, siempre en el caso de YPF que maneja más del 50% del mercado, la súper pasaría con ese rango de incremento de los $31,93 actuales a los $33,48, equivalentes a $1,55 más.

A su vez, las naftas de mayor octanaje como la premium aumentaría desde los $37,79 actuales por litro a $40,75, unos $2,96 más.

En este sentido, llenar un tanque de 50 litros con este combustible premium pasará de un costo actual de $1.889,50 a unos $2.037,50, con la salvedad que se trata de los valores más económicos del mercado.

El impacto en el gasoil

A su vez, el gasoil 500 pasaría de $27,62 por litro a $28,97 el litro, sería $1,35 más que en la actualidad. En tanto, el diésel premium subirá desde los $32,30 actuales a $34,86, un alza de $2,56 por litro.

Completar con este combustible un tanque de 50 litros pasará a costar unos $1.743, contra los $1.615 actuales.

No obstante, Llorvandi señaló que no será el último aumento. "Mientras no se compense el desfasaje que hay con el dólar que ha subido un 40% con lo cual si la recomposición es del 30% que necesitan las petroleras y que lo restablecido hasta ahora sea un 15%, estaría faltando por lo menos un 15% más de recomposición de precio, a lo que habría que sumarle la inflación de los meses que tarda en actualizarse, porque es el retraso por un lado sobre el dólar y la inflación del mes por otra parte", indicó.

Desabastecimiento

Asimismo, indicó que la situación de desabastecimiento que se presentó en algunas expendedoras, en especial en la nafta súper, "no es por falta de abastecimiento de las estaciones de servicio a los clientes sino que el cupo impuesto desde las petroleras a las estaciones de servicio hace que el mayor volumen de demanda se produzca porque las estaciones de servicio blancas no están siendo abastecidas y compran a las de bandera y el producto con mayor problema es la nafta súper, sobre todo por la diferencia de precio entre súper y premium, que más o menos es de $6 por litro".