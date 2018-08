Piden cuatro años y medio de prisión para De Vido

Notas Relacionadas

01/08/2018 -

El abogado de un grupo de víctimas de la tragedia de Once, Javier Moral, pidió cuatro años y seis meses de prisión para el ex ministro de Planificación Julio De Vido, a quien sólo acusó por administración fraudulenta. Respecto del otro delito por el cual está siendo juzgado el poderoso ex funcionario K, estrago culposo, la querella de Moral cree que sólo es culpable el maquinista Marcos Córdoba. El abogado también pidió que De Vido sea inhabilitado permanentemente para ejercer cargos públicos.

Las audiencias del primer juicio que enfrenta De Vido se retomaron este martes a las 10. En esta oportunidad, con el inicio de los alegatos, el primer orador fue el abogado Moral quien representa a un grupo de familiares del siniestro de aquel 22 de febrero. El ex ministro está acusado de estrago culposo, agravado por muerte y administración fraudulenta. Para septiembre, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) podría dictar sentencia.

La acusación por estrago culposo, que Moral no solicitó para De Vido, tiene una prisión de uno a cinco años. En cambio, se espera que las otras querellas -entre las que se encuentra la Oficina Anticorrupción (OA)- pidan la pena máxima para el ex ministro. Con tono firme, durante dos horas, el abogado querellante expuso una vez más los argumentos por los que encuentra responsable al ex ministro del delito de administración fraudulenta.