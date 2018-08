El rechazo a la ley de aborto se consolidaba entre los senadores

Fotos CIFRAS. Los "celestes" quedaron en los conteos previos a un paso de hacer caer la media sanción de Diputados. El "no" reuniría 35 votos, y el "sí", 32.

01/08/2018 -

Los "celestes" antiabortistas celebran en silencio, y con mucha prudencia, porque saben que el partido no terminó y pueden pasar muchas cosas hasta el 8 de agosto, el día "D" del debate. Pero dos senadores más definieron este martes su rechazo a la legalización del aborto: el radical Ángel Rozas, y la peronista catamarqueña Inés Blas. De esta manera, el "no" estiró su ventaja, en una jornada que incluyó otro "golpe psicológico" a los verdes, el "blanqueo" del voto de rechazo por parte de la radical santacruceña María Belén Tapia.

Los "celestes" quedaron en los conteos previos a un paso de hacer caer la media sanción de Diputados. El "no" reuniría 35 votos, mientras que el apoyo al proyecto 32, sumando a los que quieren votarlo tal como llegó y los que proponen cambios. Sobre 72 senadores, habrá una abstención (la neuquina Lucila Crexell) y una ausencia segura (la puntana Eugenia Catalfamo, de licencia por un embarazo de 8 meses). Quedan tres "indefinidos" peronistas: el santafesino Omar Perotti, el salteño Juan Carlos Romero y el tucumano José Alperovich, que podría sumarse al "sí". Las usinas daban a Romero sumándose al "no" o faltando y a Perotti presentando un proyecto propio.

Primer test

Hoy habrá un test previo, la firma de los dictámenes, ya concluido el plenario de las comisiones de Salud, Justicia, y Asuntos Constitucionales. En la "cuenta dura" podría darse que el dictamen de mayoría fuera el favorable a la legalización del aborto, ya que por la integración de las tres comisiones podría reunir 26 firmas contra 24 por el rechazo, con 2 ausentes (los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Catálfamo) y la duda del salteño Romero. Con todo, el dictamen de mayoría sólo indica que tiene prioridad para la votación. Pero no es decisivo: si no reúne los votos necesarios, se tratan los dictámenes de minoría. Como sea, los "celestes" no insistirán con su amenaza de trabar el dictamen.