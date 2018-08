La NBA Santiagueña hará disputar seis encuentros

01/08/2018 -

Esta noche, desde las 22.30, se jugarán seis partidos, cuatro del Ascenso y dos de Primera, organizados por la NBA Santiagueña y auspiciados por Tarjeta Sol.

Por el Torneo de Ascenso se cumplirá la siguiente programación: en Judiciales, Los Colorados vs. Los Auris (Walter Ponce y Luciano Palomo); en Villa Mercedes, Centro de Atletas vs. La Familia (Mariano Chejolán y Claudio Torres); en Mariano Moreno, Los Halcones vs. Clasificados en Santiago.com (Cayetano Regatuso y Sebastián Ibáñez); en Huaico Hondo, San Carlos vs. Vélez de San Ramón (Ezequiel Nieva y Juan Carlos Gerez).

En Primera se enfrentarán: en Coronel Suárez, Suárez vs. La Villa Básquet (Julio Ruiz y Antonio Cheín); en Almirante Brown, Yanasus vs. Don Bosco (Héctor Jorge y Francisco Paz).

Cada equipo deberá presentar un oficial de mesa para evitar la pérdida del partido.