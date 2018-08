El próximo lunes 6 se reanudará el Apertura

-

El próximo lunes 6 del corriente se reanudará el Torneo Apertura 2018, de acuerdo con la decisión adoptada por la mesa directiva de la Asociación Capitalina en reunión celebrada anoche.

La competencia había sido suspendida debido a las bajas temperaturas que ponían en riesgo la salud de los jugadores, sobre todo de las divisiones inferiores.

De esta manera, el Clausura se reanudará con la segunda fecha de la segunda fase, que contempla los siguientes enfrentamientos: Quimsa vs. Nicolás Avellaneda, Huracán vs. Jorge Newbery, Tiro Federal vs. Red Star, Olímpico vs. Independiente BBC, Lawn Tennis vs. Juventud y Patagonia vs. Sportivo Colón. Libre: Belgrano.

Cabe recordar los clubes clasificados para los campeonatos argentinos: Olímpico y Quimsa en U15, Olímpico y Belgrano en U17 y Olímpico en U19.