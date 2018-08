Agustín Allione se sumará a la "Academia"

Fotos PASADO Allione viene de jugar en Palmeiras.

01/08/2018 -

Agustín Allione es nuevo jugador de Racing. En las próximas horas, el volante surgido en Vélez llegará al país para sumarse a la Academía. "Todavía faltan detalles, pero estoy muy contento de llegar a un club como Racing. Estoy feliz de vestir la camiseta de uno de los más grandes de Argentina", dijo el jugador en el avión antes de partir hacia el país.

Allione rescindió su contrato con el Bahía de Brasil y llega a préstamo por 200.000 dólares, con opción de compra de dos millones por el 50% de la ficha. Si bien ya estaba todo arreglado con Palmeiras, dueño del pase, lo que dificultaba la negociación era el vínculo con el club de Salvador.

"Costó salir de Palmeiras, pero pudimos. Ellos me querían, pero al haber jugado ocho partidos no podía jugar el Brasileirao, así que no les servía mucho a ellos ni a mí", declaró.

Además, el jugador confesó que el "Chacho" fue determinante para su llegada a Avellaneda. "La insistencia de Coudet tuvo mucho que ver, desde que está en Central me está pidiendo. Me pone muy contento ser dirigido por él", contó en Jogo Bonito.

"En el último tiempo jugué de 8 o a veces de enganche. Estoy dispuesto a aportar desde donde sea. Racing es un club grande que exige mucho".